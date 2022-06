Warzone Mobile, leak svela il gameplay e sembra davvero promettente

Warzone Mobile è l’inevitabile versione portatile del fenomeno battle royale legato a Call of Duty, di cui si è parlato molto ma è ancora nell’ombra.

Considerato quanto il battle royale sia giocato e amato, (lo trovate anche su Amazon) dai fan degli sparatutto, era lecito pensare che potesse arrivare anche su smartphone e tablet.

Call of Duty Warzone Mobile era stato annunciato qualche mese fa dopo altrettanti mesi di rumor e voci di corridoio, che hanno trovato conferma.

Il porting è ancora in una fase non definitiva, tanto che Activision ha inaugurato una beta chiusa con degli ingressi molto ristretti.

O almeno non così ristretti visto che, come riporta VGC, sono apparsi in rete alcuni video che mostrano Warzone Mobile in azione.

Nel momento in cui scriviamo alcuni di questi video sono già stati rimossi – un segno che sono veritieri – e per il momento ne è sopravvissuto uno.

Lo trovate proprio qui sotto, prima che venga obliterato dal web:

https://www.youtube.com/watch?v=bik_4OLdGnI

Warzone Mobile utilizza la mappa di Verdansk originariamente presente nella versione console e PC del battle royale, così da dare continuità col prodotto primario.

A seguito, per altro, di un successo strepitoso che ha visto il titolo attirare oltre 100 milioni di giocatori in 13 mesi. Con la versione mobile, Activision vuole espandere ancora di più la forza del franchise, come ha affermato in occasione dell’annuncio:

«La nostra missione con Project Aurora, il nome in codice del nostro nuovo titolo mobile, è riunire amici, famiglie e persone di tutto il mondo in una comunità globale di giocatori diversi con un battle royale veloce, preciso e di alta qualità, un’esperienza che offre un nuovo modo di giocare.»

Chissà se servirà a risollevare la situazione di Warzone che, sebbene sia lontana dalla crisi, ha comunque subito uno scossone importante negli ultimi tempi.

Il nuovo Warzone principale sarà comunque una rivoluzione per i fan e, visto che siamo in tema di leak, anche in questo caso abbiamo già visto qualcosa: la nuova mappa completa.