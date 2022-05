Call of Duty Warzone 2 introdurrà grandi novità: spuntano i primi dettagli

Dopo l’annuncio a sorpresa di Call of Duty Warzone 2, arrivato dalla stessa Activision nelle scorse settimane, i fan non hanno avuto più alcuna notizia dagli sviluppatori ufficiali, se non la promessa di ulteriori novità in arrivo nei prossimi giorni.

Quello che al momento è certo che è si tratterà di una vera e propria nuova esperienza, separata dall’attuale battle royale integrato in COD Vanguard (potete acquistarlo con consegna rapida su Amazon) e che introdurrà diverse novità.

Activision del resto ha annunciato che Call of Duty Warzone 2 presenterà «innovazioni rivoluzionarie», senza però svelare quali: oggi però potremmo essere riuscite a scoprirle grazie ad alcuni insider.

Il gioco sarebbe infatti già stato mostrato in anteprima ad alcuni fortunati giocatori, con un content creator in particolare che ha deciso di condividere alcune delle novità più rilevanti.

Secondo quanto segnalato dallo youtuber NerosCinema (via Dexerto), il nuovo capitolo di Warzone continuerà a fornire la possibilità di equipaggiare un inventario personalizzato, ma non sarà più possibile acquistarlo semplicemente in un’apposita stazione: sarà legato a una nuova feature intitolata Strongholds.

Grazie alle Strongholds si dovranno infatti completare diversi obiettivi, come infiltrarsi in un edificio o disattivare una bomba per ottenere parti del nostro equipaggiamento. Dovrebbe inoltre essere introdotto un sistema «bag», che permetterà a ogni oggetto di occupare un determinato spazio nel nostro inventario: questo dovrebbe costringere i giocatori a riflettere sulle armi e gli accessori da equipaggiare.

Tra le tante novità in arrivo ci sarebbero inoltre una nuova mappa, che secondo l’insider includerebbe anche Highrise da Modern Warfare 2, e un poligono di tiro per poter provare facilmente le armi, prima di buttarsi nella battle royale.

Anche il noto giornalista e insider Tom Henderson ha commentato le indiscrezioni, sottolineando che «molte informazioni sono vere», salvo alcuni dettagli non meglio specificati.

I'm not going to beat around the bush, but a lot of this is true.

I'm assuming there are some discrepancies because the source can't remember exact details… But yeah, leak overload inbound, it seems.https://t.co/MaVyUEWBch

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 17, 2022