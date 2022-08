Call of Duty è nei guai: l’IP di Warzone perde 33 milioni di utenti in un anno

Gli ultimi mesi sono stati decisamente difficili per l’intera saga di Call of Duty, protagonista di una crisi con ben pochi precedenti negli ultimi anni che ha portato al disinnamoramento di milioni di giocatori.

Complice lo scarso successo ottenuto da COD Vanguard (se volete dargli un’occasione, lo trovate in offerta su Amazon) e dalle ultime stagioni di Warzone che non stanno conquistando gli utenti, Activision Blizzard ha segnalato un calo decisamente preoccupante di uno dei franchise videoludici più popolari al mondo.

Come riportato da Eurogamer.net, la serie ha infatti segnalato di avere meno di 100 milioni di giocatori per la prima volta dopo tanti anni: non era mai scesa sotto questa cifra dal 2019, grazie all’arrivo di COD Mobile.

Si tratta di un calo impressionante che, molto probabilmente, ha avuto delle ripercussioni anche nello scarso affetto che i giocatori stanno riservando alle console PS5, meno utilizzate di quanto Sony sperasse.

Activision Blizzard ha infatti segnalato che negli ultimi 12 mesi il numero di utenti attivi su Call of Duty è crollato, passando da ben 127 milioni di giugno 2021 fino a «soli» 94 milioni di quest’anno.

Il calo è dunque quantificabile in circa 33 milioni di utenti persi solamente in un anno: una cifra record che, per quanto non rappresenti un’immediata crisi per il futuro dello sparatutto in prima persona, è sicuramente un campanello d’allarme da non sottovalutare per la compagnia.

Anche i guadagni sono diminuiti di circa 1.64 miliardi di dollari, così come la crescita di utenti attivi è calata del 12%: va comunque segnalato che dal lato Blizzard è stata registrata una considerevole crescita, grazie probabilmente alle controverse microtransazioni record di Diablo Immortal.

In ogni caso, sembra che negli ultimi mesi il numero di utenti attivi è rimasto in costante calo: dopo aver precedentemente raggiunto una cifra record di 150 milioni di utenti attivi, complice il boost di COD Warzone, la serie sembra non essersi più ripresa in seguito all’uscita di Black Ops Cold War.

Vedremo se il colosso videoludico riuscirà a riprendersi in tempi brevi: analizzando questi dati, non appare dunque così sorprendente che Call of Duty sembri aver deciso di prendersi una pausa dopo quasi 20 anni.

Va comunque detto che l’IP resta comunque una delle più iconiche e popolari di tutto il panorama videoludico: non è un caso che Sony stessa ha ammesso che COD potrebbe spingere gli utenti verso Xbox, non appena sarà conclusa l’acquisizione di Activision Blizzard.