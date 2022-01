Annunciato un nuovo Call of Duty, ma non sulla piattaforma che pensate

Call of Duty Warzone Pacific continua a essere molto giocato, sebbene alcuni problemi occorsi nelle ultime settimane hanno un po’ rallentato il ludogodimento generale.

Sia i giocatori del battle royale che quelli di Vanguard stanno ora aspettando novità sul brand, inclusi nuovi progetti e capitoli dedicati alla saga di COD.

In questi giorni è emersa la notizia che Activision Blizzard avrebbe in programma altri 3 giochi di Call of Duty, incluso Warzone 2, ma potrebbero essere gli ultimi su PS5.

E se il lancio della Stagione 2 di Vanguard e Warzone Pacific è stato rinviato di alcuni giorni, è ora il turno di un annuncio mobile a sorpresa.

Ora, come riportato su profilo social ufficiale della compagnia, Digital Legends Entertainment ha annunciato di essere alla ricerca di personale per un nuovo Call of Duty destinato al mercato mobile.

«Siamo alla ricerca di talenti appassionati per lavorare con noi allo sviluppo di un titolo mobile non ancora annunciato all’interno dell’universo di COD», si legge nel post.

Nel sito ufficiale non viene in ogni caso rivelato il nome ufficiale del nuovo progetto, il quale potrebbe essere del tutto separato da Call of Duty Mobile.

We are looking for passionate talent to work with us on the development of an unannounced mobile title within the Call of Duty®universe.

Check out all the open positions at https://t.co/3hwbCKItSi pic.twitter.com/jwh33mUGAv

— Digital Legends Entertainment (@Digital_Legends) January 28, 2022