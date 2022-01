Call of Duty, il film sarebbe in lavorazione con una star esplosiva

Dwayne Johnson – noto ai più come The Rock – ha più volte preso parte a film tratti dai videogiochi, a cui ora se ne potrebbe aggiungere un altro di un certo peso, ossia quello ispirato a Call of Duty.

La serie che ha visto di recente l’uscita di COD Vanguard non ha infatti ancora mai ricevuto un trattamento live action sul grande e sul piccolo schermo, nonostante un progetto dedicato al brand fosse effettivamente in cantiere diversi anni fa.

Parlando a Men’s Journal, The Rock ha infatti spiegato che sta lavorando ad un adattamento di un videogioco «grande e caz*uto», senza però rivelare di cosa di tratta.

Ora, una fonte interna (e fidata) del portale Giant Freakin Robot avrebbe reso noto che Dwayne Johnson è attualmente in trattative con gli studios per realizzare proprio un film di Call of Duty.

Al momento non è chiaro quale sarà la storia del film: il primo capitolo era ambientati nella seconda guerra mondiale, sebbene il franchise abbia guadagnato popolarità con il filone di Modern Warfare, ambientato ai giorni nostri.

Già nel 2015, Activision parlava di realizzare un universo cinematografico dedicato a COD (diretto dal nostro Stefano Sollima), sebbene a metà del 2020 è stato chiarito che i film non erano più una priorità per l’azienda.

In tempi non sospetti, le cose sono però cambiate per Activision Blizzard, visto che la compagnia è stata acquisita da Microsoft per un affare da 68 miliardi di dollari.

Ciò potrebbe aver “smosso le acque” e aver quindi dato l’autorizzazione ufficiale alla produzione di un film di Call of Duty.

