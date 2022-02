Call of Duty porterà la guerra anche su Switch, molto presto

Sono settimane particolarmente concitate per il brand di Call of Duty: dopo l’annuncio dell’accordo per l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, in molti si sono domandati se la saga non fosse destinata a diventare esclusiva Xbox.

Al riguardo si era espresso subito Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming e della divisione Xbox, il quale aveva spiegato come l’intento del colosso di Redmond fosse quello di continuare a pubblicare i Call of Duty su PlayStation anche in futuro.

Microsoft ha da poco ribadito che Call of Duty rimarrà su PlayStation anche quando gli accordi correnti tra Activision e Sony saranno conclusi.

Ora, mentre i giocatori di Warzone attendono a braccia aperte l’inizio della Stagione 2, ecco che arrivano buone nuove anche per quanto concerne l’arrivo della saga di COD anche sulla grande assente, ossia Nintendo Switch.

Come riportato anche da VGC, il presidente di Microsoft ha dichiarato che la società vuole portare la serie Call of Duty su Switch, in tempi relativamente brevi.

Parlando a CNBC, Brad Smith ha infatti chiarito ancora una volta che l’acquisizione non impedirà ai futuri giochi di Activision Blizzard di essere rilasciati sulle console non Xbox.

Tuttavia, Smith ha poi fatto un passo avanti confermando anche che la società prevede di rilasciare Call of Duty e altri franchise di Activision Blizzard su Nintendo Switch, per la prima volta.

«Vorremmo portare la serie sui dispositivi Nintendo. Vorremmo portare gli altri titoli popolari che Activision Blizzard ha, e assicurarci che continuino ad essere disponibili su PlayStation, oltre al renderli disponibili su piattaforma Nintendo».

In molti sono scettici del fatto che una piattaforma relativamente poco potente come Switch possa far girare titoli come i vari COD, sebbene al riguardo è intervenuto CharlieIntel con un chiaro post Twitter.

A lot of people saying Call of Duty would run poorly on Nintendo aren't considering the fact that Microsoft could bring to life a cloud version of Call of Duty to the platform. — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 10, 2022

Molte persone che dicono che Call of Duty girerebbe male su console Nintendo non stanno considerando il fatto che Microsoft potrebbe dare vita a una versione cloud di Call of Duty per la piattaforma.

Al momento non è chiaro quale o quali capitoli del franchise bellico di Call of Duty faranno la loro comparsa su Switch, sebbene Warzone sia chiaramente tra i favoriti.

Ricordiamo anche che di recente Digital Legends Entertainment ha annunciato di essere alla ricerca di personale per un nuovo Call of Duty destinato al mercato mobile.

Ma non solo: poche settimane fa Jason Schreier aveva svelato novità importanti per la serie di sparatutto di Activision, rivelando che ci sarebbero in sviluppo tre nuovi capitoli della saga.