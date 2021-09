Call of Duty Warzone, l’ultima trovata dei cheater è ai limiti della follia

Call of Duty Warzone è un gioco che, col passare delle settimane, sembra non stancare la sua community, nonostante la piaga dei cheater sembra andare di pari passo.

Il gioco costola di Call of Duty Black Ops Cold War è infatti da tempo funestato dai cosiddetti “imbroglioni”, nonostante Activsion abbia dichiarato guerra ai bari con provvedimenti anche molto severi.

Del resto, parliamo di un titolo che sta attualmente facendo registrare oltre 5,2 milioni di dollari al giorno, secondo un nuovo studio di NetBet.

Senza contare che in queste ore è stato alzato il sipario sulla nuova mappa di Warzone che entrerà a far parte del battle royale in concomitanza col lancio di Vanguard, nuovo capitolo regolare del franchise.

Ora, grazie a un video pubblicato su Reddit (via GR), sembra che i cheater abbiano trovato un altro modo decisamente rocambolesco e fuori di testa per uccidere in maniera scorretta i loro avversari.

Vediamo infatti alcuni giocatori scorretti lanciarsi su un veicolo volante, più precisamente una moto, atterrando proprio addosso al malcapitato giocatore di turno.

La killcam successiva alla morte del giocatore mostra la moto librare letteralmente in aria in maniera del tutto innaturale, per poi piombare dritta sulla testa del nemico.

Con questo trucco, inoltre, gli hacker non sono chiamati a combattere contro nessuno, dato che possono letteralmente volatilizzarsi dopo ogni uccisione.

Sembra quindi che i cheater abbiano trovato ancora una volta il modo di rovinare i vari match online di Call of Duty Warzone, in attesa che Activision trovi (ancora una volta) un modo per liberarsi da questa piaga.

Sicuramente, visto che il problema è ormai noto ai più generando non pochi malcontenti sui forum, non ci sorprenderebbe se una patch possa essere rilasciata in tempi medio brevi, atta ad arginare questo problema specifico.

Di recente il publisher americano ha infatti preso provvedimenti davvero duri contro i cheater, cambiando in maniera netta e severa l’approccio al problema.

