Call of Duty come Cyberpunk 2077: i fan chiedono a gran voce maggiore qualità

Lo scorso dicembre 2020, Activision e lo sviluppatore Treyarch hanno fatto partire la Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, ultimo capitolo della serie di FPS bellica nota ormai anche ai sassi.

Nonostante il successo del gioco (e dell’intero franchise) sia cosa nota, sembra proprio che un gran numero di giocatori appartenenti alla community di COD non sono soddisfatti dei progressi fatti in questi anni.

Che si tratti di utenza PC o console, sembra che l’attesa per il cosiddetto “Call of Duty 2021” non sia alta come sperato. Il punto della questione è legato al fatto che Activision continua a proporre ogni anno un nuovo episodio del franchise, tanto che al lancio titoli come Modern Warfare o il più recente Call of Duty: Black Ops Cold War sono risultati essere “imperfetti”.

Bug e glitch sono stati spesso e volentieri corretti in corsa, tanto che molti fan sono preoccupati che questo ciclo annuale di uscite sia la causa primaria di questi problemi.

Cold War ha visto infatti l’arrivo di diversi update in soli tre mesi dalla sua uscita (come notato via Reddit dall’utente Dead1y), tanto che moltissimi altri giocatori credono che il gioco ad oggi sia ancora “rotto”.

Dead1y sottolinea che il publisher avrebbe di fatto potuto ritardare l’uscita del titolo a causa del COVID-19, magari continuando a supportare il precedente Modern Warfare per un altro anno.

Ricordiamo che per il Call of Duty del 2021 Treyarch e Infinity Ward potrebbero lasciare spazio a Sledgehammer Games, team che ha partecipato attivamente allo sviluppo dei recenti Modern Warfare e anche di Black Ops Cold War, e che questa volta potrebbe avere un ruolo primario nella creazione del nuovo capitolo.

Nella nostra recensione (con video) dell’ultimo capitolo vi abbiamo raccontato che «Cold War si propone come uno dei capitoli più equilibrati dell’intero franchise di riferimento, introducendo una campagna single-player profonda, che non si limita più ad essere un semplice contorno per il multiplayer.»

Call of Duty Black Ops: Cold War è acquistabile dal 13 novembre dello scorso anno su PC, PS4 e Xbox One, oltre che su PS5 e Xbox Series X.