Call of Duty, un capitolo dato in lavorazione “non esiste”

Activision è da tempo al lavoro su Call of Duty 2021 (nome in codice Call of Duty Vanguard), prossimo capitolo ufficiale del franchise in uscita a fine anno.

Con l’intento di bissare il successo del precedente Call of Duty Black Ops Cold War, Sledgehammer dovrà infatti portare un titolo all’altezza delle aspettative.

Questo, senza contare che sia Cold War che il battle royale Warzone stanno per ricevere una valanga di novità grazie alla Stagione 5.

Nonostante questo, giorni fa era emersa un’indiscrezione circa il fatto che l’episodio del 2021 sarebbe stato accompagnato nientemeno che da Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered.

Le voci sono iniziate dopo che la remaster della campagna di Modern Warfare 2 è stata rilasciata nel 2020 come versione “autonoma” del Modern Warfare datato 2019 e di Warzone.

In molti, specie sui social, affermavano che un Modern Warfare 3 Remastered sotto forma di campagna era in fase di sviluppo e pianificato per un rilascio simile a quello di Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Ora, Activision ha categoricamente smentito le voci in una dichiarazione ufficiale inviata ai ragazzi di CharlieIntel.

Un portavoce di Activision ha affermato: «Non esiste una remaster di Modern Warfare 3, campagna o multiplayer. Eventuali rapporti che ammettono il contrario sono errati.»

Activision ha rimasterizzato quindi solo due capitoli di COD dall’inizio del franchise: il primo è stato Call of Duty 4 Modern Warfare, inserito in Infinite Warfare nel 2016 (sia campagna che multiplayer).

Il secondo remaster, come menzionato sopra, è stato invece il Modern Warfare 2 Campaign Remastered, solo per la modalità campagna.

Vero anche che l‘annuncio del prossimo capitolo ufficiale dovrebbe ormai essere imminente, ragion per cui i fan non rimarranno comunque a secco di novità.

Avete letto anche che Black Ops Cold War sta per ricevere una modalità di gioco aggiuntiva che lo renderà molto simile ad Among Us?

E che un recente aggiornamento di Warzone ha introdotto uno dei protagonisti più amati della serie (ma c’è una delusione)?