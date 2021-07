Call of Duty, nel 2021 i giochi potrebbero essere due (e c’è un grande ritorno)

Oltre al noto Call of Duty 2021 (ancora senza titolo ufficiale), Activision starebbe lavorando anche su Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered.

Quello che in molti identificano come Call of Duty Vanguard, potrebbe quindi essere affiancato da un secondo gioco, che nulla a che vedere con il precedente Call of Duty Black Ops Cold War.

Questo, ovviamente, senza nulla togliere al successo sempre crescente di Warzone, il battle royale dedicato alla serie di sparatutto che ha da poco ricevuto un importante update.

Vero anche che l‘annuncio del prossimo Call of Duty 2021 dovrebbe ormai essere imminente, cosa questa che ha alzato ulteriormente l’attenzione dei giocatori e degli addetti ai lavori.

Secondo l’affidabile account Twitter MW2 OG (via PSU), è probabile infatti che Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered sarà offerto in bundle con il nuovo capitolo della serie regolare.

Da quello che sappiamo, il prossimo episodio della serie madre sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale a cura dal team Sledgehammer Games.

L’originale Call of Duty: Modern Warfare 3, sviluppato da Infinity Ward, Sledgehammer Games, Raven Software e Treyarch (per la versione Wii), uscì nel 2011 chiudendo di fatto la trilogia di FPS in chiave moderna.

A maggio, un tweet di PlayStation Game Size aveva rivelato che un nuovo gioco era stato da poco aggiunto al database di Activision e che questi risultava essere proprio la remastered del terzo capitolo di Modern Warfare.

Sicuramente, l’inclusione di una remaster di questo calibro all’interno di Call of Duty 2021 aumenterebbe e non poco l’appeal verso il prossimo capitolo della serie bellica targata Activision.

Del resto, l’operazione sarebbe molto simile a quella applicata da EA con Battlefield Portal – remastered di Battlefield Bad Company 2 – in arrivo tra pochi mesi.

Ad aprile si era anche vociferato anche di una presunta remaster del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, notizia che però non ha mai trovato ulteriore conferma.

Ricordiamo anche che Call of Duty Warzone ha da poco ricevuto un aggiornamento next-gen con texture realizzate per le console di nuova generazione.

Se invece volete saperne di più su Call of Duty Black Ops Cold War vi rimandiamo alla nostra video recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames.