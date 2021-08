Call of Duty sta per diventare il nuovo Among Us?

Call of Duty Warzone sta mettendo le basi per l’arrivo della prossima e attesissima Stagione 5, ricca di novità.

Il gioco legato a doppio filo a Call of Duty Black Ops Cold War sta ricevendo contenuti a cadenza regolare, tanto che la nuova infornata sembra essere alquanto ricca.

Solo pochi giorni fa vi avevamo svelato di come la nuova stagione fosse presumibilmente alle porte, grazie a un leak rivelatosi a quanto pare accurato.

Senza contare che a luglio è stato rilasciato un nuovo e utile update di bilanciamento, che immaginiamo avrà il suo impatto anche sulla Stagione 5.

Ora, Black Ops Cold War sta per ricevere una modalità di gioco aggiuntiva per la sua nuova stagione (via Polygon).

Questa si chiamerà Double Agent e si basa su alcuni “inganni” in perfetto stile Among Us, l’ormai celebre titolo multigiocatore di sopravvivenza sviluppato e pubblicato da Innersloth.

Double Agent sarà caratterizzato da 10 giocatori, a ciascuno dei quali verrà assegnato un ruolo casuale.

I più importanti sono i doppi agenti, che hanno il compito di eliminare i loro compagni di gioco o di posizione e far esplodere bombe sulla mappa.

La maggior parte dei giocatori sarà invece composta da semplici agenti, che devono scoprire i “traditori” e rimanere così in vita.

Infine, c’è l’investigatore, che otterrà indizi speciali per scovare i doppi agenti oltre a impartire ordini di ricerca ai giocatori che sospettano abbiano tradito i loro alleati.

La modalità presenterà una serie di funzioni extra, tra cui armi che i giocatori possono raccogliere durante le prime fasi di una partita e alcuni strumenti extra per i doppi agenti.

Double Agent utilizzerà anche la chat vocale per aiutare i giocatori a identificare chi tra loro sembra il più sospetto.

Avete letto anche che un recente aggiornamento di Call of Duty Warzone ha finalmente introdotto uno dei protagonisti più amati della serie?

Ma non solo: Activision e Raven Software starebbero preparando la versione next-gen di Call of Duty Warzone, la cui uscita potrebbe essere molto vicina.

Recuperate infine anche la classifica dei migliori capitoli della saga di COD, sempre e solo sulle nostre pagine.