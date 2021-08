Call of Duty, scoperto un nesso con un titolo molto amato (dopo 18 anni)

Il prossimo capitolo della saga di Call of Duty sta facendo sognare i fan senza nemmeno essere stato annunciato, e uno dei possibili titoli sembra essere Call of Duty Vanguard.

Gli appassionati della serie hanno comunque modo di ingannare l’attesa con Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone, controparte free-to-play del titolo sviluppato da Raven Software e pubblicato da Activision.

Per chi sperava che il remake di un amato episodio fosse tuttora in sviluppo, è purtroppo arrivata una brutta notizia: la stessa Activision ha commentato che non c’è nulla di vero, e che il supposto remaster semplicemente non esiste.

Intanto, sembra essere spuntata una data per il presunto reveal del nuovo capitolo canonico, nonostante il publisher sia molto occupato a garantire un supporto estivo ai prodotti già sul mercato.

In attesa di novità ufficiali sul prossimo Call of Duty, un fan ha voluto ripercorrere le origini della saga rispolverando il primo capitolo, lanciato nel 2003.

Il videogiocatore ha colto l’occasione per mettersi alla ricerca di dettagli e connessioni nascoste, e si è effettivamente imbattuto in una scoperta davvero interessante.

Giocando alla campagna di Russia, ha notato un NPC di nome Gagarin, pronto ad aiutarlo nel corso di una battaglia. L’utente si è accorto che, durante il gioco, il personaggio viene anche chiamato Yuri, e ne ha quindi dedotto il nome completo.

La prima connessione è ovviamente quella con Yuri Gagarin, membro dell’Aeronautica Militare dell’Unione Sovietica che venne reclutato per il programma spaziale russo nel 1960 e prese parte alla missione Vostok 1.

La seconda è invece relativa a Modern Warfare 3, dove troviamo ancora una volta un personaggio di nome Yuri, che in questo caso è un membro del gruppo ultranazionalista russo responsabile di aver scatenato la Terza Guerra Mondiale, in seguito passato dalla parte dei “buoni”.

La campagna di Russia si svolge tra il 1942 e il 1945, e il giocatore ha ipotizzato che il personaggio di Yuri (del quale non viene rivelato il cognome in Modern Warfare ma solo nel capitolo originale) potrebbe essere lo stesso visto negli anni 80/90 in Modern Warfare 3.

Mentre unite i puntini, ricordatevi che il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per rilanciare ancora una volta la serie, e sembra che per l’occasione i giochi in cantiere sarebbero addirittura due.

Intanto, un team di veterani dell’industria videoludica, composto da sviluppatori che hanno partecipato alla creazione della serie di The Last of Us e Call Of Duty ha appena dato vita a un nuovo studio.

Infine, Warzone sta per accogliere la Stagione 5, della quale sono appena stati svelati i nuovi operatori, compreso un gradito ritorno.