Nasce un nuovo studio dagli sviluppatori di The Last of Us e Call of Duty

Un team di sviluppatori veterani dell’industria, provenienti da studi del calibro di Infinity Ward e Naughty Dog, ha da poco annunciato la creazione di That’s No Moon, un nuovo studio di sviluppo indipendente.

Lo studios si concentrerà sulla creazione di titolo pensati espressamente per giocatore singolo, probabilmente del genere action adventure, sulla falsariga di The Last of Us Part II.

Si tratta di un ingresso in scena realmente inaspettato, visto e considerato che nel gruppo militano professionisti che hanno lavorato a saghe di un certo livello, come Uncharted e Call of Duty.

La notizia arriva in ogni caso a breve distanza dalla conferma che Nixxes Software si occuperà dei porting PC di celebri titoli PlayStation.

Pic via Polygon

That’s No Moon sta anche collaborando con Smilegate, lo studio dietro il franchise multiplayer Crossfire, che ha concesso 100 milioni di dollari per dare il via al primo progetto.

Secondo il CEO di That’s No Moon, Michael Mumbauer (ex direttore senior delle arti visive per Sony), lo studio è ben consapevole che la tendenza nei giochi in questo momento è il multiplayer, ma pensa che ci sia ancora molto spazio per grandi esperienze singleplayer.

«Ultimamente molta enfasi è posta sui giochi multiplayer di massa, intesi come servizio», ha reso noto Mumbauer in un’intervista con Polygon.

«Per noi, non è questa la direzione in cui vogliamo che vadano le nostre carriere e i nostri sogni di narratori. Siamo grandi sostenitori del genere delle esperienze per giocatore singolo guidate dalla storia. Sono qualcosa che ci appassiona.»

E ancora, «Francamente sembra che ci sia ancora molta fame di queste esperienze. I dati di vendita non sembrano dimostrare il contrario. Si tratta quindi del momento giusto per noi.»

Il chief creative officer di That’s No Moon, Taylor Kurosaki (ex responsabile del design narrativo di Naughty Dog e direttore narrativo dello studio di Infinity Ward), ha avuto ben chiara la strada da intraprendere, nel momento in cui ha presentato lo studio agli sviluppatori che aveva intenzione di reclutare.

Taylor Kurosaki, direttore creativo di That’s No Moon, ha infine dichiarato «Avviare uno studio AAA è un’impresa ardua, ma le nostre aspirazioni sono di essere i migliori della classe fin dall’inizio».

Parlando di altri studi di sviluppo, i dipendenti di Blizzard hanno deciso di manifestare il proprio disappunto con un “walkout”, uno sciopero, dalle postazioni di lavoro.

E che Nintendo si sarebbe ritirata dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020?

Infine, il PAX West 2021 sarà in presenza ma prevederà l’obbligo di vaccino o tampone negativo al COVID-19.