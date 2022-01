Call of Duty rimarrà su PlayStation: la conferma ufficiale di Phil Spencer

Da quando Microsoft e Activision Blizzard hanno annunciato di aver trovato l’accordo per il passaggio della seconda sotto l’egida della prima, moltissimi giocatori su PlayStation si sono chiesti cosa si sarebbero dovuti attendere per il futuro.

Sono, precisamente, i giocatori del franchise Call of Duty, il più famoso tra gli sparatutto, che vende tantissime copie proprio su console Sony. La domanda era semplice: con l’acquisizione, dobbiamo aspettarci un percorso in stile Minecraft, con il gioco proprietà di Microsoft ma disponibile ovunque, o più una via in stile Starfield, che sarà esclusiva dell’ecosistema Xbox?

A rispondere è stato nientemeno che Phil Spencer, a capo di Microsoft Gaming e dirigente del mondo Xbox, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha rassicurato i giocatori PlayStation.

Attraverso un messaggio pubblicato nelle scorse ore, Spencer ha fatto sapere di aver avuto dei confronti con i dirigenti Sony, proprio per spiegare la sua visione futura per Activision Blizzard, e ha confermato che Call of Duty rimarrà anche su PlayStation.

Di seguito, la nostra traduzione integrale delle dichiarazioni di Spencer:

«Questa settimana ho avuto delle chiamate positive con i leader di Sony. Ho confermato il nostro intento di onorare tutti gli accordi già in essere in merito all’acquisizione di Activision Blizzard, e il nostro desiderio di mantenere Call of Duty su PlayStation. Sony è una parte importante della nostra industria e diamo grande valore alla nostra relazione».

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

A fare seguito al commento di Spencer c’è anche l’account Xbox, che in caso ci fossero ancora sostenitori della console war ha inviato un bel cuoricino azzurro – il colore simbolo dell’universo PlayStation.

Le parole di Spencer si legano in modo coerente alle sue precedenti dichiarazioni, dove ha sempre spiegato di voler dare ai giocatori la libertà di scegliere il modello che preferiscono per avvicinarsi ai videogiochi.

Considerando che in occasione dell’annuncio Microsoft ha anticipato di voler portare, una volta che saranno apposte le firme, più giochi di Activision Blizzard possibili anche su Xbox Game Pass, sembra plausibile un futuro in cui i giocatori potrebbero scegliere tra giocare il titolo in abbonamento nell’ecosistema Xbox, o comprarlo in modo più tradizionale su PlayStation.

Ciò che è certo, ora come ora, è che Microsoft non ha nessuna intenzione di rinunciare ai fan di Call of Duty che giocano su PlayStation: questo dovrebbe anche sopire le paure di chi temeva la rincorsa a un monopolio, e che vedeva Microsoft intenzionata a “togliere ossigeno” a PlayStation acquistando i franchise di terze parti più di successo sulle sue piattaforme.

Nei giorni scorsi abbiamo già espresso le nostre considerazioni su questa acquisizione, rimarcando anche in video quanto sia ora evidente che Xbox e PlayStation stiano seguendo percorsi differenti che possono coesistere. A partire dal futuro di Call of Duty.