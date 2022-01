Xbox, Phil Spencer svela il motivo dell’acquisizione di Activision Blizzard

La notizia che ha aperto il 2022 con una deflagrazione la conoscete: Activision Blizzard diventerà uno degli studi dell’ecosistema di Xbox.

Un affare miliardario che arriva nel momento più turbolento per la casa di Call of Duty, che ora ha trovato una seconda possibilità davvero niente male.

In queste ore è infatti in discussione il destino di Bobby Kotick, il discusso CEO di Activision Blizzard, il cui futuro dopo l’acquisizione non è ancora chiaro.

Il tutto in un colpo di Microsoft che rimane storico, e che proprio in queste ore il boss di Xbox, Phil Spencer, sta spiegando alla stampa di tutto il mondo.

Una manovra economica dalle cifre spropositate, che porta Activision Blizzard all’interno di Microsoft. Ma cosa se ne fa, esattamente, Xbox di tutte le IP dell’azienda?

C’è un grande piano nascosto? Phil Spencer sta progettando la conquista del mondo dei videogiochi? Una cosa del genere ma non per i motivi, e nel settore, che vi aspettate.

Gamingbolt riporta un interessante stralcio dell’intervista che Spencer e Kotick hanno rilasciato alla CNBC, con l’obiettivo di svelare ulteriori dettagli su questa acquisizione record.

Qual è lo scopo a lungo termine di questa acquisizione? Oltre alle miriadi di franchise posseduti da Activision Blizzard, in particolare il mercato mobile:

«La verità è che la più grande piattaforma di gaming sul pianeta sono i dispositivi mobile là fuori, la distribuzione di questi contenuti, il controllo di questi device. È controllata da due compagnie. Quindi guardi a compagnie come Microsoft, e mettiamo insieme contenuti e le nostre proprietà intellettuali, con le capacità di distribuzione su dispositivi mobile che non abbiamo. Questa è la nostra opportunità per combattere e competere nella piattaforma più grande del pianeta, che è di vitale importanza per noi.»

Pare proprio che Xbox voglia fare l’ingresso trionfale nel mondo del gaming su mobile, approfittando delle tante IP di proprietà di King, azienda nel gruppo di Activision Blizzard.

Una testa di ponte è sicuramente Xbox Game Pass, che pian piano verrà aggiornato anche con i titoli di Activision Blizzard.

Un’acquisizione che è già sotto l’attenta analisi degli esperti finanziari, perché il rischio monopolio è reale e va controllato.

È proprio vero che Xbox ha intenzione di giocare in un campionato diverso, come vi abbiamo raccontato qualche ora fa.