Call of Duty Mobile è una miniera d’oro: cifre astronomiche nelle casse di Activision

Quando Activision ha lanciato sul mercato il suo Call of Duty Mobile, lo scorso anno, lo ha fatto senza dubbio alcuno perché consapevole del grande potenziale del suo franchise di sparatutto, che messo a disposizione della grandissima platea di appassionati armati di smartphone avrebbe potuto dare dei frutti importanti. E, secondo il sito specializzato Sensor Tower, così è stato.

Secondo le stime pubblicate dal sito, infatti, l’adattamento per telefonini di Call of Duty avrebbe generato solo nel suo primo anno la bellezza di $480 milioni di entrate per Activision, con un picco verificatosi nel secondo quarto del 2020 — ossia nel periodo in cui molti Paesi si sono trovati costretti in quarantena, per via del lockdown come contromisura al COVID-19.

Call of Duty Mobile ha avuto numeri importanti nel suo primo anno

Il mercato dove il gioco è più popolare, secondo quanto rilevato proprio da Activision, è quello degli Stati Uniti, al punto che del totale degli incassi ben $215 milioni verrebbero proprio dagli USA.

Come sottolineato dai colleghi del sito GamesIndustry, si tratta di un dato ancora più interessante se prendiamo in analisi i numeri di Fortnite e di PUBG Mobile, due dei videogiochi più celebri su piattaforme mobile.

Nello stesso periodo, infatti, gli incassi sono stati i seguenti:

Call of Duty Mobile: $215 milioni in USA

Fortnite: $239 milioni in USA (escluse piattaforme Android diverse da Google Play)

PUBG Mobile: $247 milioni in USA.

Appare chiaro, insomma, che Call of Duty Mobile abbia una sua fetta importante di pubblico, complice anche il buon lavoro svolto da TiMi Studios, che è riuscita a rendere “da smartphone” un’esperienza il più fedele possibile alla controparte su PC e console.