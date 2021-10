Call of Duty, il capitolo del 2022 avrà una feature controversa

Activision e Sledgehammer Games sono ormai pronti al rilascio di Call of Duty Vanguard, l’ultimo capitolo della serie di sparatutto ambientato questa volta nuovamente durante la seconda guerra mondiale.

Il prossimo episodio del franchise sarà infatti un tassello molto importante per la saga di COD, visto che si starebbe tra le altre cose già pensando ad eventuali sequel diretti.

Poche settimane fa il team di sviluppo ha infatti reso noto di aver inteso questo nuovo capitolo come la prima parte di una nuova trilogia.

Ma non solo: da mesi si parla del capitolo in uscita nel 2022, il quale potrebbe essere il sequel di una delle sotto-serie di Call of Duty più amate in assoluto, ossia quella di Modern Warfare.

Fonti attendibili hanno indicato che il prossimo capitolo sarà infatti Call of Duty Modern Warfare 2, sequel del reboot uscito pochi anni fa.

A quanto pare, come riportato anche da GameRant, il gioco manterrà una delle caratteristiche più controverse del franchise.

Il leaker Tom Henderson ha recentemente inviato un tweet che citava proprio Modern Warfare 2. Henderson ha infatti reso noto che il presunto nuovo capitolo includerà il matchmaking basato sulle abilità (noto anche come SBMM).

L’SBMM è stata una caratteristica da sempre molto criticata nei recenti capitoli di Call of Duty, anche se sembra che gli sviluppatori si rifiutino di eliminarla nonostante le lamentele dei fan.

Per chi non lo sapesse, l’SBMM rende di fatto ogni match estremamente competitivo: quando i giocatori vengono messi in partite con altri utenti in possesso di livello e abilità simili, a volte sembrerà di partecipare a vere e proprie partite classificate invece che a match impostati casualmente.

Al momento né Activision né il team Sledgehammer hanno commentato l’indiscrezione, la quale resta quindi tutta da confermare.

Ricordiamo in ogni caso che Call of Duty Modern Warfare 2 sarebbe già in fase di sviluppo, per la gioia di tutti i fan del gioco originale uscito nel lontano 2009.

Ma non solo: avete visto le prime video comparative di Vanguard, le quali ci hanno già permesso di farci un’idea sommaria circa la versione console più performante?

In attesa del lancio del gioco previsto per il 5 novembre, date un’occhiata anche alla nostra anteprima di Vanguard pubblicata giorni fa sulle pagine di SpazioGames.