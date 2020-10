Call of Duty: indovinate chi torna (forse) il prossimo anno? Sì, Modern Warfare

Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo capitolo della serie bellica targata Activision e Treyarch (nato per essere un soft reboot del franchise di Black Ops) arriverà tra poche settimane. Il gioco è infatti previsto per il 13 novembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One, oltre che su PS5 e Xbox Series X.

Nonostante l’episodio annuale non abbia ancora visto la luce a tutti gli effetti, già si inizia a parlare del capitolo previsto il prossimo anno, il cosiddetto Call of Duty 2021.

Secondo il leaker Tom Henderson (noto per aver avuto ottime soffiate), lo sparatutto previsto il prossimo anno sarà un nuovo capitolo della serie di Modern Warfare, ossia con un’ambientazione ai giorni nostri.

I hate to be "that guy" before BOCW has released, but it's looking like CoD for 2021 is another Modern Warfare title of some kind. Understandably not a lot of information as of yet, but it's a modern day setting. Modern Warfare 2 seems like the only logical next step?

