Quale sarà il Call of Duty 2021? Intanto sbuca il nome del capitolo del 2022

A fine 2020, Activision e lo sviluppatore Treyarch hanno rilasciato Call of Duty Black Ops Cold War, ultimo capitolo della serie di FPS divenuta con gli anni un punto di riferimento per il genere. Inutile dire che c’è molta curiosità circa il titolo ufficiale del capitolo in uscita quest’anno, noto al momento con il nome provvisorio di Call of Duty 2021.

Nonostante del nuovo gioco non sia sappia ancora nulla di veramente concreto (tranne che potrebbe non essere sviluppato da Infinity Ward), sono ora emerse le primissime informazioni – e un titolo – per quanto riguarda il capitolo di COD in uscita nel 2022.

Un'immagine del primo Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarebbe infatti già in fase di sviluppo, e potrebbe essere un remake (o meglio, un reboot) dello storico Call of Duty: Modern Warfare 2, che nel lontano 2009 seppe conquistare pubblico e critica su PC, Xbox 360 e PlayStation 3.

Il report arriva da Tom Henderson (via CB), uno degli addetti ai lavori più importanti e affidabili quando si tratta della serie di sparatutto Activison. Negli ultimi anni, Henderson si è infatti dimostrato all’altezza dei leak in numerose occasioni, con scoop relativi a Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Black Ops Cold War.

Sfortunatamente, Henderson non ha rivelato nient’altro sul gioco, lasciando solo intendere che potrebbe effettivamente vedere la luce durante il prossimo anno (saltando quindi a piè pari il 2021).

Nel 2019, Infinity Ward ha “riavviato” Call of Duty 4: Modern Warfare rilasciando l’ottimo Call of Duty: Modern Warfare. Il gioco è stato un grande successo, sia dal punto di vista critico che commerciale, di conseguenza in molti presumono che anche Call of Duty: Modern Warfare 2 possa ricevere un giorno lo stesso – gradito – trattamento. Vi terremo aggiornati.

Call of Duty Black Ops – Cold War è disponibile dal 13 novembre dello scorso anno su PC, PS4 e Xbox One, oltre che su PS5 e Xbox Series X. Per i dettagli sul gioco vi rimandiamo alla video recensione sulle pagine di SpazioGames.