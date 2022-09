Call of Duty continuerà ad uscire su PlayStation, alla fine? Phil Spencer fa chiarezza

Call of Duty ha avuto un rapporto molto profondo con PlayStation dal punto di vista del marketing negli anni, ma ora ci sono stati dei grandi cambiamenti.

Il franchise che tornerà con Modern Warfare 2 (che potete già ordinare su Amazon) è proprietà di Activision Blizzard che, come sapete, ora è a sua volta proprietà di Xbox.

A seguito dell’accordo che ha fatto la storia dei videgiochi, che da mesi è nel mirino di tutti gli enti regolatori mondiali.

E mentre Call of Duty non vive esattamente il suo momento migliore, ci si è chiesto fino ad ora se un giorno avrebbe smesso di uscire su console PlayStation.

Mentre c’è stata una rassicurazione generica, ma mai delle dichiarazioni specifiche, i colleghi di Polygon riportano la posizione definitiva di Phil Spencer.

Il boss di Xbox sembra aver fatto una promessa al CEO di PlayStation, Jim Ryan, riguardo la gestione di Call of Duty sulle piattaforme PlayStation.

Phil Spencer sembra aver confermato l’impegno a non rendere la saga un’esclusiva, per ancora molti anni:

«A gennaio, abbiamo fornito un accordo firmato a Sony per garantire Call of Duty su PlayStation, a parità di funzionalità e contenuti, per almeno diversi anni oltre l’attuale contratto con Sony, un’offerta che va ben oltre gli accordi tipici del settore dei videogiochi.»

Non essendoci mai stata una conferma ufficiale, e soprattutto così a lungo termine, questa nuova dichiarazione di Spencer è importante per capire quella che sarà la gestione Xbox di questo brand così importante.

Va detto che, già in passato, quando Microsoft acquistò Mojang non rese allo stesso modo Minecraft un’esclusiva Xbox.

Vista l’importante di Call of Duty era prevedibile ci sarebbe stata una gestione del genere.

La vera novità che Spencer ha aggiunto che i giochi della serie arriveranno su Xbox Game Pass, dando ulteriore valore ad un servizio già di suo imponente.

Anche se a volte ci sono dei colpi di scena, come alcuni giochi che non saranno più disponibili al day one come anticipato.

Di recente il boss di Xbox ha fatto un discorso molto interessante sul tema delle esclusive, con un’opinione davvero particolare.

Così come una previsione non molto esaltante per la distribuzione delle console nel periodo natalizio.