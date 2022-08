Secondo Phil Spencer le esclusive non sono un bene per l’industria

Quando Phil Spencer racconta la sua visione dell’industria è sempre interessante ascoltarlo, soprattutto se parla di esclusive console e di come il mercato potrà evolversi.

Un concetto che con Xbox Game Pass (vi potete abbonare anche tramite Amazon) è stato fortemente messo in discussione negli ultimi tempi.

Un catalogo che diventa sempre più ampio con una selezione incredibile, che si aggiorna velocement con titoli molto importanti.

Ma che, nonostante tutto, non manca di certo di avere delle esclusive. Tra queste c’è Starfield, gioco che curiosamente non è tra i preferiti di Phil Spencer.

Di recente il boss di Xbox è tornato a parlare ai microfoni di Bloomberg, raccontando alcuni dettagli tra l’acquisizione di Activision Blizzard e il futuro del mercato.

Spencer ha dichiarato di essere soddisfatto di come stanno andando le cose con le autorità di regolamentazione, relativamente all’affare ABK.

Le discussioni in corso procedono bene e, dal suo punto di vista, tutto sembra andare per il verso giusto.

Contestualmente è emerso il tema Call of Duty che, essendo una proprietà Activision, uscirà comunque su console PlayStation. Una questione che ne ha sollevata un’altra, quella delle esclusive console.

Phil Spencer ha rivelato la sua idea sul concetto delle esclusive, spiegando che dovranno scomparire al più presto per il bene dell’industria.

«Ci piace davvero l’idea di essere in grado di permette ai giocatori di trovare i loro amici, giocare con i loro amici, indipendentemente dal dispositivo. Penso che a lungo termine questo sia un bene per questo settore. Forse nel breve periodo ci sono alcune persone, in alcune aziende, che non amano questa idea. Ma penso che quando superiamo il problema e vediamo dove questo settore può continuare a crescere, questa cosa si riveli vera.»