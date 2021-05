Call of Duty chiude un gioco online gratis, ma tranquilli: non è Warzone

Call of Duty sta per chiudere un gioco online realizzato da Activision in collaborazione con il gigante cinese Tencent.

Il franchise dell’editore statunitense è tornato nei negozi lo scorso anno con l’apprezzato Call of Duty Black Ops Cold War, ma non solo.

Warzone sta letteralmente macinando record su record, anche se spesso a scapito della qualità della sua utenza.

Di recente, va detto, sono arrivati anche importanti aggiornamenti che limano aspetti tutt’altro che secondari del gioco, in salute come non mai.

Tencent will be shutting down Call of Duty Online in China at the end of August. The F2P PC game for China launched in 2015 and was fairly successful. Declining revenue and lack of renewal from Activision will see the game close. Users will be pushed towards CODM instead. pic.twitter.com/pBMQ05N32x — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 31, 2021

La notizia è stata comunicata oggi attraverso il sito ufficiale, in cui viene svelato che Call of Duty Online sarà chiuso molto presto.

Il free-to-play per PC era stato lanciato ormai nel lontano 2015 ed è stato abbastanza di successo, come sottolineato dall’analista Daniel Ahmad.

Il gioco, tenuto separato da Call of Duty Black Ops Cold War, è tuttavia disponibile soltanto in Cina, dove i server saranno chiusi a partire dal mese di agosto 2021.

La decisione di Activision e Tencent è arrivata in seguito alla volontà di spingere i giocatori di CODOL verso Call of Duty Mobile, disponibile invece su scala globale.

«Entrate in declino e mancanza di rinnovamento da Activision risulteranno nella chiusura del gioco», ha motivato Ahmad.

L’utenza di Call of Duty Online riceveranno oggetti in Call of Duty Mobile come compensazione per la chiusura e incentivo ad unirsi al titolo per smartphone e tablet.

Quella dei free-to-play lanciati in Cina e rimasti nella nazione asiatica, senza mai arrivare in Occidente, non è di certo una pratica rara: i fan Xbox ricorderanno sorti simili per Halo Online, per citarne uno.

Call of Duty Mobile ha una certa popolarità e una buona frequenza di aggiornamenti, tra cui, si vociferava, una possibile modalità in stile Among Us.

Warzone, allo stesso modo, è in una fase continua di update e ha trovato soltanto poche settimane fa una Verdansk completamente rinnovata.