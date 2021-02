Call of Duty Mobile riceve una modalità in stile Among Us? Nuovo rumor

Call of Duty Mobile, la versione per smartphone del popolarissimo sparatutto, è sicuramente uno dei giochi di maggior successo di Activision Blizzard.

I suoi numeri sono stati tali da permettere entrate stratosferiche nelle casse della software house in pochissimo tempo, che stanno spingendo la compagnia ad investire maggiormente su questo titolo.

Non dovrebbe dunque sorprendere che per espandere ulteriormente il pubblico di Call of Duty Mobile la compagnia starebbe guardando, secondo un rumor, anche ad un altro gioco che ha preso d’assalto il mercato mobile.

Stiamo parlando naturalmente di Among Us, il fenomeno di Innersloth che riuscì addirittura a raggiungere 3.8 milioni di giocatori collegati simultaneamente.

Call of Duty Mobile avrebbe pronta una nuova modalità realizzata sullo stile di Among Us.

Come riportato da Game Rant, sembra che gli sviluppatori stiano infatti pronti ad aggiungere una modalità dal funzionamento molto simile al titolo con i famosi impostori, intitolata però Werewolf.

Pare che sia infatti iniziato a circolare in rete un filmato proveniente dalla playlist della versione cinese del gioco, in cui comparirebbe questa esclusiva modalità.

Le regole sono quasi identiche a quelle di Among Us: dopo aver scelto il proprio personaggio, i giocatori verranno proiettati nel mondo di gioco e saranno liberi di circolare per la mappa, raccogliendo armi, munizioni e componenti per il crafting.

Potranno anche completare obiettivi ed organizzare una riunione ogni volta che si trovi il corpo di un giocatore, per stabilire chi buttare fuori dal gioco, tenendo conto che anche in questa modalità ci sarà un team composto da «impostori».

Non è ovviamente ancora del tutto chiaro come questa modalità riuscirà a combaciare con il gameplay di Call of Duty Mobile, ma se questo rumor venisse confermato si tratterebbe sicuramente di un’aggiunta molto gradita per i fan del titolo.

Sapevate che, per una simpatica coincidenza, Werewolf non solo dovrebbe essere il nome di questa modalità, ma è in realtà anche il titolo di un clone di Among Us realizzato per il mercato cinese?

Nel frattempo anche Call of Duty Warzone, la versione Battle Royale del franchise, starebbe per ricevere un nuovo update: pare infatti che la storica mappa Verdansk stia per saltare in aria.