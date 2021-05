Call of Duty Warzone, aggiornamento a sorpresa (davvero importante)

Raven Software ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Call of Duty Warzone su tutte le piattaforme, a partire dalla giornata di oggi, 27 maggio.

L’ultimo update per il celebre battle royale costola di Call of Duty Black Ops Cold War porta alcune novità piuttosto attese dai giocatori che amano combattere in solitaria, oltre a ulteriori accorgimenti circa il bilanciamento delle armi.

Dopo l’inclusione di due degli eroi anni ’80 più famosi di sempre, l’aggiornamento odierno è infatti pensato per aggiungere e modificare dettagli maggiormente strutturali.

Come prima cosa, è stata ridotta drasticamente l’apparizione del Bertha, il camion da carico in Warzone ben noto a chi gioca in modalità solitaria.

Ma non solo: lìupdate porta un ulteriore nerf per il CR-56 AMAX, visto che Raven ha ritenuto che l’arma sia ancora la più performante nella sua categoria anche dopo un evidente depotenziamento.

Sono state apportate anche modifiche al FARA, al Tactical Rifle Charlie e all’LW3 – Tundra. Inoltre, è stato risolto il bug che consentiva ad alcuni giocatori di raggiungere aree fuori limite rispetto alla mappa base di Verdansk.

Infine, sono stati corretti anche i problemi di collisione con vari elementi dello scenario che spesso e volentieri consentivano ad alcuni giocatori “scorretti” di sfruttarli a loro vantaggio, con tecniche non propriamente lecite.

Le note complete della patch le potete trovare cliccando tranquillamente a questo indirizzo.

Ricordiamo anche che da alcune settimane si parla già della prossima Stagione 4 la quale, salvo colpi di scena, dovrebbe includere delle sorprese davvero molto interessanti.

Ma non solo: 350mila utenti sono stati bannati da Call of Duty Warzone in queste ore, tanto che la motivazione di questi ban di massa risulta essere realmente sorprendente.

Infine, vi segnaliamo anche che Call of Duty Black Ops Cold War sarà giocabile gratuitamente per tutto il weekend (non fatevelo sfuggire).