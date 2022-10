Call of Duty 2025 sarebbe un sequel di un episodio molto amato

Ciclicamente arrivano i soliti rumor su Call of Duty, e stavolta sembra che uno dei prossimi episodi in uscita sarà un sequel di Advanced Warfare.

Il titolo che è stato tra gli ultimi ad uscire anche sulla generazione PlayStation 3, ma anche su console più moderne come potete vedere su Amazon, potrebbe tornare prossimamente.

Un franchise che è al centro di una bagarre incredibile che coinvolge Xbox e PlayStation, per via della sua grande importanza.

Ma che, nonostante gli alti e bassi, potrebbe aver vinto definitivamente il suo scontro con Battlefield, stando ad alcune ultime dichiarazioni.

L’alternanza tra i Call of Duty sembra che continuerà in maniera molto fitta, perché l’episodio in uscita nel 2025 sarà di Sledghammer Games.

Come riportano alcune fonti, il prossimo episodio della saga potrebbe essere un sequel diretto di Advanced Warfare.

Sledgehammer Games starebbe puntando a slegarsi dall’ambientazione della Guerra Mondiale, per tornare ai campi di battaglia più futuristici.

In vista dell’uscita di Call of Duty: Vanguard, il team narrativo di Sledgehammer aveva originariamente il desiderio di esplorare ulteriormente il proprio mondo e realizzare diversi sequel che evolvessero il cast di personaggi di Vanguard.

Tuttavia, con Vanguard al di sotto delle aspettative, Sledgehammer avrebbe rimesso sul tavolo della discussione la serie di Advanced Warfare.

Considerato che gli episodi legati alla fantascienza non hanno mai avuto delle ricezioni troppo positive, il ritorno ad Advanced Warfare potrebbe essere molto richioso.

Per esempio Call of Duty 2024 potrebbe addirittura trattare una guerra reale, molto recente. Un cambio di rotta decisamente interessante.

Nel frattempo Warzone sta cambiando considerevolmente, con un nuovo nome che avvierà la nuova era del battle royale.

Per tornare nei tempi più recenti, Modern Warfare 2 sta arrivando ed è molto atteso dai giocatori. Noi l’abbiamo provato e ci è sembrato davvero molto valido, pur non essendo una rivoluzione.