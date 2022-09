Call of Duty Warzone cambierà nome definitivamente, annuncio a breve

Il futuro di Call of Duty Warzone è in discussione, nonostante il grandissimo successo avuto dal battle royale.

Lo spin-off della saga di Call of Duty, il cui prossimo capitolo potete già ordinare su Amazon, ha avuto una crescita rapidissima e inaspetta, ma ora vive in un momento di stallo.

L’intero franchise, in realtà, sta vivendo il suo periodo più turbolento, con una perdita di giocatori non indifferente rispetto ai numeri del lancio.

In attesa del fantomatico Warzone 2, il cui annuncio sembra essere sempre più vicino con tanto di data di uscita.

Quando arriverà il prossimo capitolo della modalità battle royale, nel frattempo diventato uno standalone completo, l’originale potrebbe cambiare nome.

Come riporta DualShockers, Warzone potrebbe avere un rebranding importante e chiamarsi “Warzone Caldera”.

Un cambiamento che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, come ha riportato il celebre leaker Tom Henderson.

Il giornalista ha anche dato una data precisa per quanto riguarda il reveal del nuovo nome di Warzone, con una certa convinzione:

It looks like original Warzone will continue to receive updates/DLC.

Warzone will be renamed to "Warzone Caldera" on November 28th. pic.twitter.com/lA5M84RLS7

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 9, 2022