La sfida tra Call of Duty e Battlefield potrebbe essere vicina a una svolta

Andrew Wilson, amministratore delegato di Electronic Arts, ha dichiarato che l’eventuale esclusiva di Call of Duty per le piattaforme Xbox rappresenterebbe una straordinaria opportunità per Battlefield.

Il franchise di COD che tornerà con Modern Warfare 2 (che potete preordinare su Amazon) è infatti di proprietà di Activision Blizzard, a sua volta in mano a Xbox a seguito dei recenti e clamorosi accordi.

Nelle ultime settimane Phil Spencer – boss di Xbox – sembra aver fatto una promessa al CEO di PlayStation, Jim Ryan, riguardo la gestione di Call of Duty sulle piattaforme Sony.

Ora, parlando durante un evento di Goldman Sachs riportato per la prima volta dal giornalista Stephen Totilo (via VGC), Wilson ha detto di vedere l’incertezza sul franchise rivale come una potenziale opportunità per il proprio sparatutto in prima persona.

«In un mondo in cui ci si interroga sul futuro di Call of Duty e sulle piattaforme su cui potrebbe essere o non essere presente, essere agnostici sulle piattaforme e ponendosi completamente multipiattaforma con Battlefield, penso sia un’opportunità straordinaria», ha riferito Wilson, riferendosi alla “guerra” in corso tra Microsoft e Sony sul futuro della mega-proprietà videoludica.

La proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che vedrebbe il detentore della piattaforma possedere i diritti di Call of Duty, è stata sottoposta al vaglio delle autorità di regolamentazione per quanto riguarda il futuro del franchise.

Nonostante le rassicurazioni dei vertici di Xbox sul fatto che la serie, che è regolarmente la più venduta dell’anno negli Stati Uniti, sarebbe rimasta su PlayStation, ciò non ha impedito alle autorità di regolamentazione e alle figure di spicco di Sony di esprimere preoccupazione.

La guerra tra i colossi sta diventando di dominio pubblico: Jim Ryan, boss di PlayStation, ha recentemente dichiarato alla stampa che l’offerta di Microsoft per il futuro di Call of Duty era «inadeguata su molti livelli e non ha tenuto conto dell’impatto sui nostri giocatori».

L’attuale accordo su Call of Duty tra Sony e Activision Blizzard dovrebbe riguardare Modern Warfare 2 e Warzone 2, oltre a un nuovo gioco di Treyarch, sviluppatore di Black Ops, che potrebbe arrivare solo nel 2024.

L’accordo di Microsoft per l’acquisizione di Activision Blizzard è attualmente al vaglio delle autorità di regolamentazione, preoccupate per potenziali problemi di antitrust in un periodo di crescente consolidamento dell’industria videoludica.

Nel mentre, Battlefield ha finalmente svelato quello che sarà il futuro della saga, attualmente in un momento di stallo: molta narrazione e studio di veterani.