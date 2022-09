Call of Duty 2024 potrebbe trattare una guerra moderna molto nota

Call of Duty ha vissuto negli anni alti e bassi, con episodi molto apprezzati da critica e pubblico ed altri decisamente meno clamorosi anche dal punto di vista delle critiche.

L’ultimo capitolo, ossia COD Vanguard (che trovate a prezzo stracciato su Amazon), non ha infatti lasciato il segno come sperato.

Questo avrebbe infatti spinto il publisher americano Activision a mettere in pausa la serie nel 2023, sebbene Call of Duty tornerà molto presto.

Ora, nonostante è noto che il franchise tornerà molto presto con Modern Warfare 2, emergono ora nuove indiscrezioni circa il prossimo Call of Duty 2024.

Come riportato anche da ComicBook, il noto insider TheGhostOfHope – da sempre bene informato circa le indiscrezioni sulla saga di COD – ha reso noto che il capitolo in arrivo tra due anni sarà ambientato nel periodo della Guerra in Iraq negli anni 2000.

Più in particolare, il gioco ci farà vivere in prima persona le operazioni Iraqi Freedom ed Enduring Freedom, sebbene al momento non si abbiano altri dettagli al riguardo.

Poco sotto, il tweet originale di TheGhostOfHope che confermerebbe la notizia.

COD2024's campaign will cover ‘Operation Iraqi Freedom’ & ‘Operation Enduring Freedom’. pic.twitter.com/XaOPCYfjSX — Hope (@TheGhostOfHope) September 2, 2022

Considerando che il gioco dovrebbe essere sviluppato da Treyarch, il team dietro la serie Black Ops, non è da escludere che il gioco del 2024 sia di fatto ambientato in un contesto storico relativamente moderno, ragion per cui la Guerra in Iraq si sposerebbe bene con questo presupposto. Staremo a vedere.

Restando in tema, di recente sono arrivate notizie circa i dettagli della “diatriba” tra PlayStation e Xbox per quanto riguarda l’esclusività del franchise di COD.

Del resto, il boss di Xbox sembra aveva fatto una promessa al CEO di PlayStation, Jim Ryan, riguardo la gestione di Call of Duty sulle piattaforme PlayStation.

Infine, avete letto la classifica dei migliori – e ovviamente anche dei peggiori – capitoli della serie di sparatutto in soggettiva, pubblicata sulle nostre pagine alcuni mesi fa?