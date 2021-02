Nonostante il 2021 stia continuando a metterci (fin troppo) alla prova, sembra che con l’avvento delle zone gialle un po’ ovunque ci siano più possibilità di trascorrere serenamente la serata di San Valentino con la dolce metà – ovviamente stando bene attenti a tutte le misure di sicurezza sanitarie relative a uscite, cene fuori e simili. Anche per questi motivi, sappiamo che molte coppie sceglieranno di passare la serata insieme direttamente a casa – lo abbiamo fatto tutti, almeno una volta! –, magari ordinando del buon cibo a domicilio e trascorrendo qualche ora in compagnia di un film o di un videogioco.

Ecco, se il vostro piano per approcciarvi alla serata di San Valentino somiglia a questo, sappiate che per darvi qualche idea sui migliori giochi da giocare insieme a San Valentino c’è, ovviamente, SpazioGames. Abbiamo identificato alcuni titoli, con atmosfere e vocazioni diverse, che potranno divertire sia voi che la metà più dolce di voi, controller alla mano: sbizzarritevi a scegliere quelli ideali per il vostro 14 febbraio!

I migliori giochi da giocare insieme a San Valentino

Unravel 2

In due è più bello

Ci sono delle difficoltà che, da soli, sono praticamente insormontabili – ma che diventano, invece, molto più semplici da approcciare, oltre che meno spaventose, quando le cose si fanno in due. È anche l’idea alla base di Unravel 2, seguito dell’apprezzato platform-adventure con protagonista Yarny, adorabile pupazzo di lana che si srotola via via che procede lungo il suo cammino. Questa volta affiancato da un alleato, Yarny non deve più fare tutto da solo, ma può condividere i momenti di gioia e quelli di difficoltà con chi lo accompagna nel suo viaggio. E se non è un gioco perfetto per San Valentino questo, allora alziamo le mani.

» Clicca qui per acquistare Unravel 2 per PC

» Clicca qui per acquistare Unravel 2 per Switch

» Clicca qui per acquistare Unravel 2 per PS4

» Clicca qui per acquistare Unravel 2 per Xbox One



Super Smash Bros. Ultimate

Per lanciarsi una sfida

Nintendo è sempre una certezza, quando c’è da passare dei momenti insieme: ecco allora che non potete assolutamente non pensare di dedicare la serata di San Valentino a delle risse virtuali spettacolari come quelle concesse da Super Smash Bros. Ultimate. Con il roster più titanico di sempre, che include tanto i personaggi più celebri dei mondi Nintendo quanto quelli di molti altri videogiochi (pensate a Snake da Metal Gear o a Cloud da Final Fantasy VII), parliamo dell’episodio di Smash per eccellenza, divertentissimo per sfidarsi senza esclusione di colpi. E, perché no, per consolarsi a vicenda quando si perde!

» Clicca qui per acquistare Super Smash Bros. Ultimate

A Way Out

Il bello della cooperativa

Se c’è qualcuno che crede fortemente nel bello del videogiocare insieme, quello è Josef Fares: l’eccentrico autore di videogiochi (lo ricorderete per il suo siparietto ai The Game Awards dove ne disse un paio, e anche qualcuna di più, agli Oscar, ndr) ha infatti firmato A Way Out, una piccola chicca nel panorama delle avventura da giocare in condivisione con qualcuno che sia rigorosamente seduto al vostro fianco. Nei panni dei due protagonisti, vi ritroverete così a vivere un intrigo appassionante e a collaborare per sopravvivere: un gioco perfetto per unire le forze e, contemporaneamente, godersi una bella storia.

» Clicca qui per acquistare A Way Out su Xbox One

» Clicca qui per acquistare A Way Out su PC

Overcooked! 2

Non avrete mai riso così tanto

A volte fare le cose insieme le rende più facili, ma a una condizione: farle per bene. E se non lo sa chi ha una vita di coppia, fatta di condivisione, complicità e incastri tra i rispettivi impegni, chi potrebbe saperlo? Ecco perché Overcooked! 2 è un gioco perfetto per sbellicarvi dalle risate nella serata di San Valentino: questo divertente e coloratissimo titolo di Team 17 vi mette al centro di improbabili cucine in ristoranti ancora più improbabili, chiamati a collaborare per preparare in modo soddisfacente e rapido le pietanze richieste dagli avventori. Coordinatevi per bene e raggiungerete l’eccellenza (con tanto di esultanze che vi ritroverete a fare senza rendervene nemmeno conto, possiamo testimoniare in prima persona, ndr), fate le cose a naso e inizierete a vedere fornelli che vanno a fuoco, ordini che saltano e comande sbagliate. Buon divertimento!

» Clicca qui per acquistare Overcooked! 2 per PS4

» Clicca qui per acquistare Overcooked! 2 per Switch

» Clicca qui per acquistare Overcooked! 2 per Xbox One

Super Mario Party

Per divertirvi insieme

Classico dei classici per le serate da passare insieme è, senza timore di smentita, Super Mario Party. Se volete passare dei momenti esilaranti con la vostra dolce metà, condividete i Joy-Con della vostra Nintendo Switch e preparatevi a confrontarvi in mini-giochi uno più assurdo e più divertente dell’altro, da cui difficilmente riuscirete a staccarvi. Certo, l’unicità della serata di San Valentino ha una sua attrattiva che potrebbe farvi tendere al “mondo reale”, ma sappiate che una volta entrati in Super Mario Party difficilmente vi staccherete dal gioco!

» Clicca qui per acquistare Super Mario Party