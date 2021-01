Xbox Series X, arriva il nuovo controller (per gli amanti del rosso)

Se siete amanti del colore rosso e volete acquistare un nuovo controller per giocare con la vostra Xbox Series X o con il vostro PC, ora avete una nuova possibilità di scelta: dopo i controller bianco, nero e blu, infatti, la famiglia della next-gen del gigante di Redmond è pronta ad accogliere anche il nuovo colore Pulse Red.

Con questa nuova livrea, il controller avrà un corpo di un rosso acceso, con grilletti neri opachi, bottoni neri e d-pad nero. Saranno invece ugualmente rossi gli stick analogici, mentre il retro del corpo della periferica sarà bianco, per un abbinamento cromatico d’effetto. Potete vedere il nuovo controller negli scatti condivisi da Microsoft, oltre che in un video di seguito.

Il nuovo controller Xbox

We’re excited to introduce the latest design in the new generation of controllers, the Xbox Wireless Controller – Pulse Red Shipping Feb 9th pic.twitter.com/nFSxU78yv1 — Samuel Bateman (@samuelofc) January 11, 2021

Il controller sarà lanciato dal 9 febbraio sui maggiori mercati del mondo serviti da Xbox (ma già da domani potrà essere acquistato in Cina). Il prezzo annunciato è di $64,99 per gli USA, che dovrebbero tradursi nei 59,99€ normalmente previsti per gli altri suoi fratelli in differente colore, dalle nostre parti.

«Come per tutti gli altri controller wireless di Xbox, anche Pulse Red include un jack audio da 3,5mm per consentirvi di collegarvi e avere un’esperienza di gioco completamente coinvolgente, oltre a una porta USB-C per l’alimentazione con una batteria ricaricabile (venduta separatamente). In alcuni mercati, include anche una prova di quattordici giorni di Xbox Game Pass Ultimate» precisa Microsoft, nell’annuncio sul suo sito ufficiale.