Buon 2021 da Xbox: orgogliosi di quello che i videogiochi hanno fatto per noi nel 2020

Siamo agli sgoccioli del 2020 e sappiamo che il 2021 sarà un anno importante per le nuove console – ancora di più per Microsoft, che sta andando dritta e spedita nel suo progetto, dove Xbox Series X e Xbox Series S sono affiancate da un Xbox Game Pass sempre più ambizioso (e che potrebbe includere anche i giochi Ubisoft, dopo quelli EA), oltre che da un xCloud che vuole promettersi onnipresente.

Come se non bastasse, il prossimo anno dovrebbe anche essere quello in cui arriveremo alle firme nero su bianco per il passaggio di mano di ZeniMax Media sotto l’egida di Microsoft, con franchise come The Elder Scrolls, Fallout, Doom e le produzioni di studi come Arkane (Dishonored) che saranno nelle mani del gigante di Redmond.

Xbox Series S e Xbox Series X

Si preannuncia, insomma, un 2021 scoppiettante e, per salutare il 2020, Xbox ha pubblicato un video in cui lo ripercorre, ricordandoci di quando, lo scorso aprile, il leader Phil Spencer aveva spiegato di essere orgoglioso di come i videogiochi stessero riuscendo a rimanere vicini alle persone in mesi che sono stati tutt’altro che facili e che hanno sconvolto le nostre abitudini – che solo un anno fa davamo per scontate e acquisite.

La carrellata di Xbox prosegue nel ricordarci le fughe che i videogiochi ci hanno consentito quest’anno e ringraziando gli affezionati per il supporto, con l’augurio di uno splendido 2021 – anche videoludico.

Poche ore fa anche PlayStation ha pubblicato un video per fare gli auguri agli appassionati: potete trovarlo in questa notizia dedicata.