Xbox Game Pass esagera: potrebbero arrivare anche i giochi Ubisoft

Xbox Game Pass, la carta in più di Microsoft per affrontare la nuova generazione, potrebbe presto armarsi di ulteriori frecce al suo arco. L’indiscrezione si è diffusa in queste ore ed è stata raccolta da Jez Corden, noto giornalista del sito specializzato Windows Central, secondo il quale la voce è plausibile: anche Ubisoft+ potrebbe presto aggiungersi all’offerta di Xbox Game Pass Ultimate, dopo che di recente abbiamo visto accadere lo stesso con EA Play – il servizio in abbonamento di Electronic Arts.

Come spiegato da Corden sul suo profilo Twitter:

Ho visto dei rumor sull’eventualità che Ubisoft+ si unisca a Xbox Game Pass Ultimate. Penso ci siano grandi possibilità che sia vero, da quello che ho sentito. Immagino che sarebbe una raccolta o che ci sarebbe una selezione di giochi più vecchi, ma dopotutto sono successe cose più folli. Ho sempre pensato che EA Play sarebbe stato un tier extra di Game Pass, invece lo hanno messo dentro. Immagino che vedremo come andrà.

I imagine it would be a vault or smaller slice of older games, but crazier things have happened. I always thought EA Play would be an extra tier of Game Pass, but they just rolled that bad boy right in. Guess we'll see. — Jez (@JezCorden) December 30, 2020

Secondo Corden, insomma, c’è la possibilità che non esattamente la stessa offerta di Ubisoft+ (che include anche le nuove uscite, come ad esempio Assassin’s Creed Valhalla fin dal day-one) venga inclusa su Xbox Game Pass Ultimate, ma in ogni caso il rumor è ritenuto plausibile e il giornalista non sarebbe sorpreso dal vedere i titoli della casa francese unirsi all’offerta di Microsoft e a quella di Electronic Arts, che già animano Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass è disponibile su PC e Xbox

Vi ricordiamo che quest’ultimo è un servizio in abbonamento che permette di accedere on demand a un alto numero di giochi – tra cui le uscite di first-party Xbox fin dal giorno del loro debutto – pagando una quota mensile fissa di 9,99€ per l’abbonamento base e di 12,99€ per quello Ultimate, che include anche Xbox Live Gold (per l’accesso alla modalità online) e l’accesso a EA Play.

A dare ulteriore forza a Xbox Game Pass, oltre al fatto che ora sia disponibile anche su PC, c’è Xbox Series S, la console solo digitale di Microsoft di cui vi abbiamo parlato in un’approfondita disamina poche ore fa, e che essendo priva di lettore ottico è interamente dedicata al download di contenuti – compresi, soprattutto, quelli di Game Pass.