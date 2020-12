Sempre più cloud: xCloud arriva anche su iOS e PC, annuncia Microsoft

Continua l’investimento di Microsoft per il gaming in cloud: la casa di Redmond ha infatti annunciato che il suo xCloud, di recente lanciato in Xbox Game Pass Ultimate su console e Android, è ormai pronto a fare il suo debutto anche su PC Windows e piattaforma iOS. Questo significa che potrete giocare i titoli previsti dalla libreria in cloud a prescindere dalle specifiche hardware della macchina su cui vi trovate, perché saranno eseguiti proprio in cloud e riprodotti sul vostro schermo, e non calcolati direttamente dal PC/dallo smartphone.

«Nella primavera 2021 faremo il nostro prossimo passo per raggiungere nuovi giocatori, rendendo il cloud gaming parte di Xbox Game Pass Ultimate su PC attraverso l’app Xbox, e anche di iOS attraverso il web browser mobile» scrive Microsoft nel suo annuncio sul blog ufficiale Xbox.

xCloud da primavera 2021 sarà anche su PC e iOS

Questo fa sì che entrino tra le piattaforme di xCloud «oltre un miliardo di dispositivi per giocare nell’ecosistema Xbox», con l’intento di permettere a chiunque di giocare qualsiasi gioco, a prescindere da quale sia il suo dispositivo, «sia che vogliate giocare Minecraft Dungeons con i vostri amici Xbox su un iPhone, sia che vogliate fare un tuffo in Destiny 2: Oltre la Luce su un Surface Pro mentre avete una pausa tra i meeting di lavoro.»

Inoltre, il programma xCloud sarà anche aperto a ulteriori mercati come Australia, Brasile, Giappone e Messico: qualora non fosse abbastanza chiaro, insomma, Microsoft sta puntando a portare la sua libreria di giochi su qualsiasi dispositivo immaginabile, che esso abbia la possibilità di far girare nativamente un videogame o meno. Un approccio del quale abbiamo parlato abbondantemente in una riflessione qualche mese fa, e che si sta concretizzando sempre di più – e in cui Xbox Series X|S sono solo una piccola parte di una visione sensibilmente più ampia per il futuro di Xbox.