Bully tornerà nel 2022? Un documento di Take-Two lascia ben sperare

Stando a quanto è possibile leggere in un documento relativo all’anno fiscale 2022, Take-Two Interactive avrebbe in cantiere tre remaster/remake di titoli già pubblicati in precedenza.

La serie di slide riferite ai piani della proprietaria di Rockstar Games sta già facendo sognare i fan, che sperano sia l’occasione buona per mettere ancora le mani su Bully, o Canis Canem Edit che dir si voglia.

Si tratta di un titolo a tutti gli effetti ancora molto amato, ciclicamente al centro di rumor su un ipotetico sequel, che potrebbe essere stato cancellato nel 2017 a causa di GTA 6.

A conti fatti, Jimmy Hopkins ha ancora tutte le carte in regola per tornare in ottima forma in occasione di un seguito che, secondo un leak, avrebbe avuto avuto un gran numero di frecce al suo arco.

Nel documento viene chiarito che l’azienda statunitense ha ben sei titoli in lavorazione relativi a «nuove iterazioni di prodotti già pubblicati».

Tre di questi sono già stati annunciati: si tratta di GTA V per PS5 e Xbox Series X|S, della versione standalone di GTA Online e di Kerbal Space Program, ancora una volta per console next-gen.

I tre titoli restanti sono ancora avvolti nell’ombra, e se è vero che potrebbe trattarsi di remake o remaster di vecchi episodi della serie di GTA o di Max Payne, è altrettanto plausibile che in uno di quegli slot potrebbe nascondersi Bully (via PSLS).

In un recente meeting, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ha infatti dichiarato che «il nostro approccio è sempre stato quello di assicurarci che i prodotti da immettere sul mercato siano in possesso della migliore qualità possibile», spiegazione che spiegherebbe parzialmente la lunga assenza del franchise.

«Siamo entusiasti dei nostri progetti e dell’impatto che i nostri prossimi giochi avranno sul nostro profilo fiscale nel prossimo futuro», ha concluso Zelnick, convinto che le prossime mosse dell’azienda saranno vincenti.

I piani dell’azienda sono chiari, e ci sono abbastanza elementi per sperare vedere qualcosa di concreto entro il 2022.

Della possibilità che un’operazione di remaster avrebbe potuto investire i titoli della serie di GTA si era già parlato qualche mese fa, e la stessa Take-Two si era detta propensa a percorrere una strada del genere.

È innegabile che potrebbe trattarsi anche di un progetto analogo riguardante Red Dead Redemption, la cui ipotetica versione Remastered spuntò sul listino di un noto rivenditore nei mesi scorsi.

In conclusione, sarebbe un’ottima occasione per assaporare qualche vecchia gloria in chiave next-gen, dopo la brutta esperienza vissuta con il caso Agent.