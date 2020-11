Red Dead Redemption Remastered è in lavorazione? Il gioco compare online

Red Dead Redemption, erede di Red Dead Revolver, è senza ombra di dubbio un gioco rimasto nel cuore degli appassionati – al punto che la stessa Rockstar Games ha deciso di seguirne il filone, realizzando l’apprezzato prequel Red Dead Redemption 2. Se quest’ultimo è arrivato nella generazione di PlayStation 4 e Xbox One – e di conseguenza potrà accomodarsi senza troppe difficoltà anche su PS5 e Xbox Series X – la cosa potrebbe essere più spinosa per Red Dead Redemption, uscito ancora prima e che ad esempio non potrebbe girare con la copia nativa PS3 su PS5.

Sembrerebbe però che Rockstar Games e il publisher Take-Two Interactive siano al lavoro sull’argomento: il rivenditore Amazon ha infatti inserito anzitempo in catalogo il misterioso Red Dead Redemption Remastered, come segnalato dal sito PSU, che come suggerisce il nome potrebbe essere una versione rimasterizzata e aggiornata per console di vecchia e nuova generazione dell’avventura di John Marston nel Selvaggio West.

L’inserzione di vendita parla di un’uscita che sarebbe imminente, fissata per il prossimo 10 dicembre, ma ovviamente attendiamo che siano lo sviluppatore e il publisher a rivelare dettagli ufficiali in merito. Fino ad allora, trattiamo questa informazione come una voce di corridoio – quale è.

Red Dead Redemption Remastered shows up on Amazon through Google Search with a release date for December 10th. A surprise drop during The Game Awards? pic.twitter.com/GOQMy8h0se — Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) November 19, 2020

Red Dead Redemption è uscito originariamente nel 2010 e permette di vestire i panni di John Marston, un ex fuorilegge che si è ritirato a vita privata e che deve però confrontarsi con qualche fantasma dal suo passato. In un open world di generose dimensioni, i giocatori possono esplorare centri abitati e lande selvagge del West, divertendosi con svariate attività e intrattenendosi in duelli da Mezzogiorno di fuoco, attività da mandriani e una lunga campagna.

Attendiamo ora di scoprire se presto lo vedremo tornare con una versione aggiornata oppure no.