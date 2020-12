Ricordate Agent di Rockstar? I Dev erano stati arrestati

Agent è il nome di un (fantomatico) gioco d’azione stealth sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games per PlayStation 3. Annunciato nell’ormai lontano 2007, il titolo avrebbe dovuto vedere la luce pochi anni dopo, per poi sparire dai radar ed essere cancellato dal publisher Take-Two (il quale non ha rinnovato i diritti sul marchio).

Ora, però, sono emersi dei retroscena davvero curiosi sullo sviluppo del gioco: durante un’intervista coi colleghi di Game Informer (via Game Rant), il project lead di Rockstar San Diego, Luis Gigliotti, ha parlato proprio di Agent e dei problemi avvenuti durante lo sviluppo.

Il gioco avrebbe visto la città di Washingont D.C. come hub centrale, coi giocatori in grado di viaggiare verso altre località, tra cui Il Cairo, in Egitto. A tal proposito, Rockstar decise di inviare un piccolo team di sviluppatori proprio nella zona che collega il nordafrica con il Medio Oriente, in modo da effettuare fotografie e filmati del luogo.

Purtroppo, le cose si sono presto complicate: in Egitto è severamente vietano girare filmati o scattare fotografie in varie zone del paese, tanto che le autorità hanno tenuto in arresto gli sviluppatori nei loro hotel, poiché in possesso di materiale fotografico ritenuto “illegale”.

L’ambasciata americana è riuscita a risolvere la situazione in breve tempo, con gli sviluppatori non più in ostaggio e in grado di arrivare in aeroporto. Il calvario, però, non era ancora finito: il gruppo venne nuovamente fermato, con l’accusa di detenzione di materiale pornografico (ovviamente vietato in Egitto). L’analisi di un tablet risultò però in linea con le direttive egiziane – le foto incriminate erano relative a un esame ginecologico – consentendo al gruppo di ripartire alla volta degli USA.

Dopo l’episodio, Rockstar decise di non inviare un secondo team in giro per il mondo (questa volta in Russia, a San Pietroburgo) per paura che potesse ripetersi quanto visto a Il Cairo. Con questo racconto è ora più chiaro il perché Agent sia stato infine cancellato dallo sviluppatore di GTA e Red Dead Redemption.

Se volete saperne di più sul gioco mai nato di Rockstar, leggete il nostro speciale “post-mortem”.