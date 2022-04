Breath of the Wild, l’assalto ad uno dei draghi diventa un disastro comico

Il mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è vasto, pieno di opportunità, e tra le tante cose che si possono fare c’è la possibilità di incontrare tre draghi leggendari.

Le tre creature sono legate indissolubilmente con Hyrule, la sua storia e genesi.

Grazie a queste infinite possibilità di gioco Breath of the Wild continua a vendere tantissimo, nonostante gli anni passati dall’uscita. Talmente tanto che, forse, non servirebbe neanche un sequel.

Il quale è stato rinviato in ogni caso. Vi darà tempo di recuperare il predecessore, o di continuare a sperimentare nelle maniere più assurde con il suo gameplay.

Come ha fatto il giocatore di cui vi parliamo oggi, che si è lanciato in un assalto diretto contro Firodra, uno dei tre draghi leggendari presenti ad Hyrule.

Attaccando il drago del fulmine si possono ottenere molti oggetti rari ed utili, ma bisogna sapere quando, e come farlo.

All’interno di Breath of the Wild, i tre draghi possono essere intercettati seguendo dei percorsi precisi, a certi orari e, in generale, con una serie di condizioni da rispettare per poterli incontrare.

L’idea del giocatore, un utente di Reddit, è sicuramente lodevole. Il risultato, invece, è così disastroso da diventare comico:

La pianificazione è ottima. Link vola con la sua paravela intercettando la traiettoria di Firodra, così da potersi girare in volo e colpirlo con l’arco.

Il problema è che il drago, giustamente, contrattacca. Con il risultato che il povero Link non può far altro che capicollare rovinosamente sul dorso del drago, per poi finire nell’oblio.

Un'impresa che non possiamo definire esattamente leggendaria.

Sono tante le imprese epiche in Breath of the Wild.