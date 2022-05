Breath of the Wild, fan trasforma uno scontro in un episodio di Dragon Ball

La libertà che concede The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha permesso a tanti giocatori di mettere in scena imprese grandiose.

Il capolavoro per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon, ci ha regalato tantissime performance notevoli da parte della community dei giocatori.

C’è chi, dopo cinque anni, è riuscito a mettere in scena l’uccisione più difficile di sempre all’interno di Breath of the Wild.

E di casi del genere ce ne sono stati tantissimi, tra cui delle imprese assolutamente fuori di testa, che non vi consigliamo di riproporre voi stessi.

Dicevamo che Breath of the Wild offre tantissime possibilità e strumenti per consentire ai giocatori di affrontare Hyrule, le sue minacce, nel modo che desidera.

C’è chi prende questa possibilità al volo, trasformando il titolo di Nintendo in un episodio di Dragon Ball. Nessun fotomontaggio o meme, ma una bravura incredibile nell’affrontare i nemici in un modo spettacolare.

L’opera è del giocatore giapponese Blurry Cat, riportata da Kotaku, e la potete vedere qui sotto:

I primi secondi sono francamente impressionanti e, complice lo slow motion della modalità contrattacco e il fatto che il Guardiano voli via, sembra davvero un episodio di un anime action.

C’è una spiegazione per questa performance illustrata perfettamente nel video che, oltre all’abilità intrinseca, fa uso di una serie di movimenti particolari.

Tutto ruota intorno all’impiego di una tecnica chiamata Thunderclap Rush, o TCR. Si tratta di una combinazione di gelatine chu chu piazzate a terra che, una volta colpite, fanno volare Link. Un po’ di combo tra la Furia di Uroba e la Stasi, un glitch della bomba che vi permette di volare in giro e il gioco è, più o meno, fatto.

È bellissimo che, a tanti anni di distanza, c’è ancora chi riesce ad inventarsi qualcosa di nuovo in Breath of the Wild. Anche se non tutti riescono in imprese epiche, anzi.

In attesa del sequel e di cosa ci permetterà di fare. Il quale ha svelato alcune informazioni tramite uno dei doppiatori italiani del gioco.