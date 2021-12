Breath of the Wild sfida Dark Souls: anche lui eletto miglior gioco di sempre

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato un videogioco dall’importanza dirompente, e quando è uscito nel 2017 ha fatto decisamente furore.

Ancora oggi è uno dei videogiochi più venduti per Nintendo Switch, e contestualmente un traino per le vendite della console ibrida.

Talmente amato che, oggi, l’attesa per Breath of the Wild 2 è sempre più bruciante. Qualcuno ha detto che potrebbe arrivare a novembre 2022, al termine di un “grande anno”.

E visto che siamo in termini di comparazioni, il riconoscimento ricevuto dall’opera Nintendo va a scontrarsi con Dark Souls, che di recente era stato eletto come il miglior gioco di sempre.

Con il suo 97 di Metacritic, effettivamente The Legend of Zelda: Breath of the Wild è sulla carta uno dei migliori videogiochi di sempre. Ha la stoffa per essere IL migliore di sempre?

Secondo un sondaggio effettuato sui videogiocatori giapponesi: sì. E non solo, perché sarebbe il primo di una lista di 100 videogiochi tra i più importanti, che il titolo di Nintendo ha battuto.

Il sondaggio è opera del canale TV Asahi, che ha mandato in onda il The TV Game National Poll, ovvero un’analisi di tiratura nazionale sui videogiochi per console preferiti dai giocatori Giapponesi.

Con più di 50mila persone votanti, il risultato è quello che vede in testa l’ultima avventura di Link per Nintendo Switch, appunto. Ecco i primi 100 classificati:

100. Persona 3

99. Pokémon Platinum Version

98. Persona 4

97. Super Mario World

96. Romance of the Three Kingdoms

95. Mother

94. Fire Emblem: Genealogy of the Holy War

93. Persona 5 Royal

92. Monster Hunter 4 Ultimate

91. Street Fighter II

90. Final Fantasy VIII

89. Super Mario Galaxy 2

88. The Legend of Zelda: Skyward Sword

87. Monster Hunter Generations Ultimate

86. Monster Hunter

85. Dragon Quest VI: Realms of Revelation

84. Final Fantasy XI

83. Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past

82. Legend of Mana

81. Dragon Quest Builders 2

80. The Legend of Zelda: Majora’s Mask

79. Metal Gear Solid

78. Nobunaga’s Ambition: Zenkokuban

77. Mario Kart Wii

76. Kirby Air Ride

75. Animal Crossing: Wild World

74. Super Smash Bros. Brawl

73. Gran Turismo 4

72. Kirby Super Star

71. Dr. Mario

70. Monster Hunter: World

69. Super Mario RPG

68. Pokémon X / Y

67. Bloodborne

66. Ghost of Tsushima

65. Suikoden

64. Pokémon Heart Gold / Soul Silver

63. Final Fantasy III

62. Xevious

61. Super Smash Bros.

60. Pokémon Black 2 / White 2

59. Dead by Daylight

58. Animal Crossing

57. Super Donkey Kong

56. Super Mario Galaxy

55. Yo-kai Watch 2: Bony Spirits / Fleshy Souls / Psychic Specters

54. Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

53. Tales of the Abyss

52. The Legend of Zelda

51. Final Fantasy IV

50. Pokémon Ruby / Sapphire

49. Kingdom Hearts

48. NieR: Automata

47. Final Fantasy XIV

46. Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line

45. Kirby’s Return to Dream Land

44. Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online

43. Xenoblade Chronicles



42. Persona 5

41. Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban!

40. Xenogears

39. Dark Souls III

38. Puyo Puyo

37. Final Fantasy IX

36. Pokémon Gold / Silver

35. Xenoblade Chronicles 2

34. Final Fantasy V

33. Final Fantasy VI

32. Resident Evil



31. Tactics Ogre

30. Apex Legends

29. Okami

28. EarthBound (Mother 2)

27. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

26. Pokémon Black / White

25. Tetris

24. Pokémon Red / Green / Blue

23. Fire Emblem: Three Houses

22. Animal Crossing: New Leaf

21. Splatoon

20. Minecraft

19. Suikoden II

18. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

17. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

16. Kingdom Hearts II

15. Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen

14. Pokémon Sword / Shield

13. Undertale

12. Super Mario Kart

11. Pokémon Diamond / Pearl

10. Super Mario Bros. 3

9. Final Fantasy X

8. Chrono Trigger

7. Super Smash Bros. Ultimate

6. Dragon Quest III: The Seeds of Salvation

5. Splatoon 2

4. Animal Crossing: New Horizons

3. Final Fantasy VII

2. Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Come potete vedere, molti dei videogiochi presenti sono effettivamente produzioni giapponesi. Stupisce però la presenza di titoli come Apex Legends e Dead by Daylight, come segnale che anche la community nipponica si sta aprendo all’Occidente.

A questo proposito, in altri sondaggi anche God of War è stato eletto come miglior gioco di sempre, in una guerra che non finisce mai.

Miyazaki è intervenuto, invece, per quanto riguarda lo stesso riconoscimento conferito alla sua creazione, spiegando cosa ne pensa di Dark Souls come miglior gioco.

Ma quali sono, invece, i migliori The Legend of Zelda? Ecco la nostra classifica in attesa di nuovi episodi.