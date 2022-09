Breath of the Wild ora è un capolavoro con un capolavoro al suo interno

I fan di The Legend of Zelda sono molto affezionati, e in particolare con Breath of the Wild abbiamo visto esibizioni di ogni tipo.

Il capolavoro per Nintendo Switch, che potete sempre recuperare su Amazon, ha segnato l’esordio della console ibrida ed è stato uno dei capitoli più amati.

Talmente tanto che c’è chi ha deciso di ricreare interamente l’armatura di Link che appare nel gioco, parlando di dedizione insomma.

Mentre per il sequel, l’attesissimo Breath of the Wild 2, qualcuno ha creato una ipotetica Switch OLED a tema che non esiste, ma che speriamo Nintendo possa fare.

Un fan di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha condiviso su Reddit il frutto di un lavoro artistico davvero notevole.

Un lavoro a dir poco maniacale che gli esperti del gioco potranno capire al volo, rimanendo ancora più sbigottiti come lo siamo stati noi quando lo abbiamo visto per la prima volta.

Ecco la testimonianza video (per i meno esperti, ve la spieghiamo sotto):

Chicken_Vomit, l’utente in questione, ha radunato un numero impressionante di armi elementali per ricomporre la Triforza sul terreno di Hyrule.

Quelle elettriche, glaciali e infuocate, che ha utilizzato per costruire l’iconico simbolo, con dei dettagli non indifferenti come i singoli triangolini centrali colorati come quelli più ampi.

Il solo posizionare ogni arma nella posizione giusta è qualcosa che ci fa venire il mal di testa, ed è sorprendente la pazienza che è stata impiegata.

Molti utenti di Reddit hanno commentato pensando che fosse un luogo “ufficiale” e si aspettavano che, nel video, sarebbe successo qualcosa prima dell’atterraggio di Link.

Nel frattempo anche “l’altro” Zelda più amato è stato rimaneggiato da un fan, con un remake in Unreal Engine 5 che ci fa pensare che Breath of the Wild 2 può aspettare.

Per altre news dal mondo Nintendo, sta arrivando un nuovo Direct di 40 minuti come anticipato qualche giorno fa.