The Legend of Zelda, l’armatura di Link è meravigliosa nel mondo reale

I fan di The Legend of Zelda sono molto affezionati, e quando si mettono a creare cose come l’armatura di Link lo dimostrano ancora di più.

L’armatura che appare in Breath of the Wild (che potete trovare su Amazon) e che Link può utilizzare come equipaggiamento dei soldati della vecchia Hyrule.

La stessa che nell’ultimo Hyrule Warriors (qui la recensione) è invece l’equipaggiamento iniziale del nostro eroe, nell’avventuroso prequel dell’avventura per Nintendo Switch.

Il cui sequel è a dir poco atteso, e pare proprio che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 tornerà a mostrarsi presto, anche con il suo nome definitivo.

Nell’attesa che Breath of the Wild 2 torni, i fan si stanno sbizzarrendo in ogni modo con la loro saga preferita. Che poi sarebbe The Legend of Zelda, nel caso non fosse chiaro.

Come riporta Game Rant, c’è un giocatore che ha deciso di costruire l’armatura da soldato di Link, quella che si vede appunto negli ultimi videogiochi della saga che abbiamo citato.

L’utente di Reddit Cecilosaurus ha creato una replica reale, in scala 1:1 ed indossabile, del set di armatura del soldato che è possibile ottenere nel gioco.

Eccolo qua:

L’armatura è stata realizzata in foam, un copolimero di etilene-vinil acetato a cellule chiuse, o schiuma EVA, il miglior amico di tutti i cosplayer e di chi costruire prop di ogni tipo.

I dettagli sono davvero importanti, così come la resa generale dell’armatura che è stata ovviamente dipinta alla perfezione.

Per non farsi mancare nulla, il fan ha anche costruito una replica della Master Sword in versione antica, con la lama danneggiata come la si può trovare nel suo piedistallo di fronte al Grande Albero Deku.

Ci sarebbe un’altra spada perfetta, sempre realizzata in maniera artigianale, da abbinare all’armatura. Se non fosse che il tipo di tecnologia che usa non è molto… fantasy.

Sempre per ingannare l’attesa c’è, invece, chi si è costruito il “suo” Breath of the Wild 2 all’interno di Animal Crossing.