Nuovo Nintendo Direct ufficiale: ecco data e ora dell’evento

Come da programma Nintendo ha confermato un nuovo Direct previsto per la giornata di domani, 13 settembre.

Dopo l’evento interamente dedicato a Xenoblade Chronicles 3 (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) e quello su Splatoon 3, il nuovo Direct mostrerà alcuni dei giochi in uscita entro la fine dell’anno.

Come vociferato anche nelle scorse ore, l’evento avrà una durata di circa 40 minuti e sarà dedicato principalmente ai titoli per Nintendo Switch in arrivo quest’inverno.

Si parla anche di una interessante doppietta legata alla saga di Zelda, così come alcune novità per quanto riguarda il franchise di Metroid, nonostante al momento non vi sia nulla di confermato.

Poco sotto, il messaggio ufficiale ricevuto via comunicato stampa da parte della divisione italiana della Grande N:

«Alle ore 16:00 di domani, martedì 13 settembre, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per Nintendo Switch in arrivo questo inverno».

E ancora: «La diretta sarà disponibile sul sito di Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia», conclude il messaggio riportato dalla Casa di Kyoto.

Ovviamente, sulle pagine di SpazioGames seguiremo il Direct in tempo reale, quindi tenete d’occhio il sito per rimanere costantemente aggiornati sulle novità in arrivo.

C’è un’ultima nota resa nota dalla redazione di VGC: Nintendo UK non trasmetterà in diretta streaming il Nintendo Direct di domani “in segno di rispetto” nei confronti della Regina Elisabetta II, venuta a mancare solo pochi giorni fa.

Questa decisione è stata presa alla luce della morte di Sua Maestà, avvenuta la scorsa settimana e in grado di scuotere il Regno Unito e la popolazione britannica intera.

Il Direct sarà in ogni caso normalmente disponibile in diretta streaming su tutti gli altri canali social di Nintendo, Italia inclusa.

Restando in tema Nintendo, Splatoon 3 si è già rivelato un successo senza precedenti, a pochi giorni dal suo lancio ufficiale.