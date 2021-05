Zelda Breath of The Wild, ecco un modo “esplosivo” per prolungare il volo

The Legend of Zelda Breath of The Wild è indubbiamente uno dei titoli fondamentali per ogni possessore di Nintendo Switch, e a distanza di anni dall’uscita continuano a emergere nuovi segreti scovati dai giocatori più attenti.

L’ultima avventura di Link ci consente di esplorare un mondo ricco di novità per quanto riguarda il gameplay del franchise di Nintendo, di norma molto legato alla tradizione.

Il gioco garantisce una libertà di approccio assoluta: fin dall’inizio potremo decidere di affrontare il boss finale, la cui location sarà ben visibile sulla mappa, facendoci spazio tra gli arguti nemici che popolano il regno di Hyrule.

Non mancano alcuni dettagli sul modo in cui il nostro eroe può interagire con il mondo di gioco (e non solo grazie alla tavoletta Sheikah): un fan ha infatti scoperto una curiosa tecnica per “cavalcare” i barili.

Adesso, grazie a un video condiviso su Reddit da un fan, è possibile scoprire una nuovo stratagemma per prolungare la durata (e aumentare la velocità) del volo.

Durante una planata con la Paravela, l’utente Devran_Cakici è riuscito a sfruttare le bombe per prolungare l’estensione della distanza percorsa.

Come possiamo notare, lanciando gli esplosivi ed equipaggiando subito dopo l’arco, potremo usufruire (grazie allo slow motion associato all’arma) di un tempo aggiuntivo che ci consentirà di attendere l’esplosione.

Dopo la detonazione, selezionando nuovamente la Paravela, ci troveremo a volare più velocemente e potremo coprire una distanza maggiore.

Si tratta di una tecnica indubbiamente interessante, che potrà essere utilizzata a costo di sacrificare qualche cuore.

L’esplosione delle bombe, infatti, influirà negativamente sulla salute di Link, sottraendo un’intera unità dalla barra vitale.

Se avete intenzione di provare questo interessante metodo, vi consigliamo di fare una buona scorta di Pozioni Vivax prima di testare le nuove planate potenziate in The Legend of Zelda Breath of The Wild.

Scoperte altrettanto “esplosive” sono arrivate nei giorni scorsi: un videogiocatore ha trovato il modo di evitare i danni da caduta utilizzando la stessa tecnologia Sheikah mostrata nel video.

Le curiosità non riguardano solo l’arsenale e i vari modi in cui è possibile sfruttarlo, ma anche il vero e proprio mondo di Hyrule. Arrampicandosi sul tetto della casa nel villaggio Finterra, sarà possibile imbattersi in un curioso particolare.

In attesa di buone notizie da parte di Nintendo su Breath of The Wild 2, potete ingannare l’attesa (si spera breve) dando un’occhiata al demake in 8-bit del primo capitolo, in pieno stile Gameboy Color.