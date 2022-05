Donkey Kong Country, gli autori hanno “odiato” Zelda, ma c’è un motivo

Verrebbe da pensare che tutti gli autori in forze a Nintendo apprezzino, o almeno sopportino, i vari franchise della Casa di Kyoto: non è così per gli autori di Donkey Kong Country.

Precisamente Retro Studios, che sviluppò Tropical Freeze per Wii U (ma lo trovate anche su Switch), che in un periodo ha odiato The Legend of Zelda.

Il team che ha rilanciato il franchise di Donkey Kong Country è al momento al lavoro su Metroid Prime 4, il cui sviluppo procede in maniera altalenante.

Si può odiare davvero un videogioco come The Legend of Zelda? A quanto pare sì, e non serve neanche un lavorone del genere con Unreal Engine 5.

Come riporta Nintendo Life, uno sviluppatore di Retro Studios si è ritrovato a pensare con fastidio a The Legend of Zelda, e la motivazione è molto chiara (e comprensibile).

Dopo il successo della trilogia di Metroid Prime, il team di sviluppo stava lavorando in segreto al ritorno di Donkey Kong Country. Ma i fan volevano qualcosa di diverso: un gioco di Zelda.

Diversi rumor si avvicendarono all’epoca, e uno di questi vedeva protagonista in via secondaria Eric Kozlowsky. Uno sviluppatore che ha lavorato come artista in Donkey Kong Country: Tropical Freeze, il cui background che prevede titoli come Brutal Legend e Uncharted 3 faceva presagire che Retro Studios potesse lavorare ad un’avventura come Zelda.

In una recente intervista, Kozlowsky ha parlato di come i rumor hanno influenzato le aspettative delle persone, e di come lui ha dovuto adattarsi:

«Tutti stavano guardando il mio portfolio e mi dicevano “oh mio dio, ha lavorato a Uncharted, questo deve significare che Retro sta lavorando a un gioco di Zelda” e io dicevo, no, sono solo un artista versatile. Potrei fare cose realistiche, potrei fare cose da cartone animato. Sono adattabile e penso che per avere longevità in questo settore devi essere adattabile.»

I rumor su un improbabile Zelda fatto da Retro Studios diventarono sempre più incessanti e, a un certo punto, finirono per essere frustranti perché deviarono le aspettative del pubblico:

«Tutti dicevano: “oh, stanno lavorando a un gioco di Zelda, stanno lavorando a un gioco di Zelda”. Poi abbiamo annunciato Tropical Freezem, e sembrava fenomenale ed era stupendo, ma la gente continuava a dire”oh, ma è un altro Donkey Kong”.»

Quelle stesse aspettative che potrebbero danneggiare anche Metroid Prime 4. Mentre aspettiamo l’uscita, dei fan hanno ricreato la versione next-gen del primo episodio.