Borderlands, il turbolento film cambia regista (ma c’è una buona notizia)

Il film di Borderlands è uno dei prossimi progetti videoludici ad andare sul grande schermo, ma a poche settimane dalla fine delle riprese il regista Eli Roth lascia il posto.

Una produzione che è stata molto complessa e tribolata dall’inizio, quando la trasposizione dell’amata serie (con un recente episodio che potete acquistare su Amazon) è stata annunciata.

Sono almeno tre anni, infatti, che il film ispirato a Borderlands è noto e in tutto questo tempo non si è visto ancora nulla al riguardo.

Se non altro sappiamo che il film sta andando avanti, che siamo alle battute finali ed effettivamente non dovrebbe mancare molto prima dell’arrivo del lungometraggio.

Ma il film di Borderlands ha cambiato regista a pochissimo tempo dalla fine delle riprese, come riporta Deadline.

Eli Roth ha ceduto le redini di due settimane di riprese al suo amico Tim Miller, regista del film di Deadpool, perché impegnato nelle riprese di Thanksgiving, il film horror basato su un finto trailer che Roth ha realizzato per il film di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez Grindhouse.

Non si tratta quindi di un licenziamento ma, soprattutto, Tim Miller ha sicuramente lo stile necessario per completare le riprese aggiuntive del film di Borderlands senza allontanarsi troppo dal tono e dall’estetica del videogioco.

Si tratta quindi di un cambiamento teoricamente non troppo distruttivo per la produzione, che ha già portato a casa le riprese fondamentali e ora dovrà solamente completare alcuni shooting aggiuntivi.

Ora non vediamo l’ora di saperne di più vedere un primo trailer, magari. Anche perché il cast è veramente d’eccezione tra Cate Blanchett che interpreterà Lilith e Jamie Lee Curtis, solo per citarne alcuni.

In un periodo in cui le produzioni cinematografiche legate ai videogiochi non mancano decisamente. Di recente, per esempio, abbiamo visto il primo trailer del film di Gran Turismo.