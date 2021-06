Film di Bordlerands, ecco finalmente Lilith (che è Cate Blanchett)

I film dedicati ai videogiochi sono diventati una costante dell’epoca che stiamo vivendo. Sappiamo che ci sono un paio di milioni di nuovi adattamenti di Resident Evil in arrivo, che è in lavorazione una serie di Cuphead, che è appena arrivato un nuovo film di Mortal Kombat e c’è stato un adattamento anche per Monster Hunter. Chi altri si affaccerà presto sul grande schermo? Borderlands.

Qualche tempo fa venne infatti annunciato un adattamento cinematografico della saga di videogiochi di Gearbox Software, che vanterà un cast davvero d’eccezione: a vestire i panni della celebre Lilith sarà infatti nientemeno che Cathe Blanchett, che però non abbiamo ancora visto nelle vesti del personaggio. O, almeno, non l’avevamo vista fino ad oggi.

Lilith in Borderlands

Sul set troviamo anche Jamie Lee Curtis, che sarà invece Patricia Tannis, e che ha condiviso sul suo profilo Instagram un primo scatto dell’aspetto che avrà Blanchett una volta trasformata in Lilith.

L’immagine, purtroppo, lascia molto all’immaginazione dei fan, permettendo solo di scorgere la sagoma dell’attrice con il costume del personaggio e poco altro, con la luce a contrastare che arriva dalle sue spalle.

«Benvenuti in Borderlands e in questo scatto segreto dietro le quinte di Lilith, la nostra eroina leggendaria, psycho esplosiva, cacciatrice di vault che ha un pessimo carattere e anche due oscar da aggiungere alla sua figaggine» scherza Lee Curtis nel suo post, presentando la collega.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamie Lee Curtis (@curtisleejamie)

Sarà sicuramente interessante vedere come il film cercherà di ricreare la peculiare direzione artistica di Borderlands, che è sempre stato caratterizzato da un netto cel shading. In attesa di scoprirlo, sappiamo che i membri del cast contano anche su Kevin Hart (Roland), Arianna Greenblatt (Tiny Tina), Jack Black (Claptrap) e Florian Munteanu (Krieg).

Il regista del film sarà invece Eli Roth, mentre la produzione sarà affidata ad Avi e Ari Arad. L’uscita è attesa per il 2022, con distribuzione da parte di Lionsgate (almeno in USA).

Nel frattempo, la saga videoludica di Borderlands ha visto il passaggio di Gearbox sotto l’egida di Embracer Group: come già anticipato dalle parti coinvolte, però, questo non comporterà cambiamenti per la serie, che rimane di proprietà di Take-Two Interactive.

L’ultimo episodio uscito, Borderlands 3, è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Google Stadia.