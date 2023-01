Gran Turismo, il film è pronto a sfrecciare ad alta velocità: ecco il primo trailer ufficiale

Sony ha ufficialmente svelato il primo trailer ufficiale dedicato al film di Gran Turismo, che ci mostra un interessante dietro le quinte e alcune spettacolari scene ad alta velocità che vedremo sul grande schermo.

Come testimoniato dal successo ottenuto dall’ultimo capitolo del franchise (trovate Gran Turismo 7 su Amazon), il franchise di Polyphony Digital è ormai considerabile una delle IP più importanti di casa PlayStation, pronta a diventare un ambizioso film live-action.

Il film di Gran Turismo è basato sulla storia vera di un giocatore diventato pilota professionista proprio grazie al videogioco e vedrà al suo interno un cast con attori di spessore, tra cui la star Orlando Bloom da Il Signore degli Anelli, tra i protagonisti del primo filmato ufficiale.

Durante il CES 2023 è stato svelato ufficialmente il primo trailer ufficiale del film, che potete ammirare voi stessi in apertura, con interviste ad attori e un’anteprima con alcune delle scene più iconiche del lungometraggio.

Un aspetto particolarmente interessante del trailer è che sembra voler riproporre le stesse tecniche per le telecamere utilizzate nei videogiochi di Gran Turismo, proponendo in alcuni frangenti scene che sembrano provenire proprio dai leggendari titoli videoludici.

Ovviamente non potranno mancare le visuali in prima persona all’interno dell’abitacolo, tra i principali punti di forza del franchise automobilistico di Polyphony Digital, che dovrebbero permetterci di vivere gare davvero spettacolari.

Per il momento non è stata ancora rilasciata una data d’uscita ufficiale per il film di Gran Turismo, ma in base ai pochi dettagli disponibili anche grazie alla prima presentazione ufficiale, sembrerebbe che i lavori stiano procedendo con il giusto ritmo. Vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere ulteriori novità.

Un aspetto particolarmente interessante è visibile alla fine del primo filmato ufficiale: sembra infatti che la produzione abbia ascoltato una “critica” di Yamauchi, aggiustando il logo ufficiale del lungometraggio. Secondo uno dei piloti del film, Gran Turismo rivoluzionerà il modo in cui saranno filmate le auto che gareggiano: un’ambizione decisamente mostrata anche nel trailer, in attesa di scoprire l’effettiva implementazione nel lungometraggio completo.