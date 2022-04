Bloomberg anticipa: Ubisoft potrebbe cambiare mano ed essere acquisita

È un periodo di grandi manovre per il mercato dei videogiochi: solo negli scorsi mesi, abbiamo visto un gigante come Activision Blizzard accasarsi sotto l’egida di Microsoft (le firme definitive dovrebbero arrivare nei prossimi mesi), mentre Sony Interactive Entertainment ha aggiunto al suo arco la freccia di Bungie.

Tuttavia, secondo la nota testata Bloomberg anche Ubisoft potrebbe essere a un momento di svolta per la sua storia. La compagnia francese, celebre per Assassin’s Creed, Far Cry (trovate il sesto episodio su Amazon in sconto) e altri franchise come Ghost Recon e Rainbow Six, avrebbe infatti attirato l’interesse di alcuni fondi di private equity, intenzionati a rilevarne le azioni.

Secondo le fonti, a cui dà manforte anche Kotaku, va precisato, «Ubisoft non è ancora entrata in alcuna vera negoziazione con potenziali acquirenti, e non è al momento chiaro se lo shareholder di maggioranza sia intenzionato a perseguire un accordo».

Assassin's Creed Valhalla ha avuto un ottimo successo di vendite

Tuttavia, sempre secondo Bloomberg il prezzo in calo delle azioni rispetto ad anni addietro – e la mancanza di continuità per la famiglia Guillemot, con il figlio del dirigente Yves che ha deciso di tenersi lontano da Ubisoft – sarebbero condizioni favorevoli per garantire l’ingresso di una nuova proprietà.

Oltretutto, i recenti problemi relativi all’ambiente di lavoro, con i segnalati casi di sessismo e molestie contro i quali Guillemot in persona si è impegnato, non rendono esattamente roseo il momento.

Sommandoli al fatto che i prossimi Assassin’s Creed e Far Cry non sarebbero per niente prossimi all’uscita, un investitore intenzionato ad acquisire la maggioranza potrebbe portare a casa Ubisoft più facilmente rispetto a quando, qualche anno fa, c’era stato un tentativo di Vivendi respinto dai Guillemot.

Al momento, Ubisoft non ha risposto con nessun commento ufficiale al report di Bloomberg che parla di una sua possibile acquisizione. Vedremo nel prossimo futuro se, effettivamente, si compiranno delle grandi manovre per la compagnia francese autrice, tra gli altri, anche di Just Dance, Rayman e di piccole perle come Valiant Hearts: The Great War.