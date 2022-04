Meglio non aspettarsi un nuovo Assassin’s Creed a breve

Sembra che i fan di Far Cry, Assassin’s Creed e Ghost Recon potrebbero avere ancora da aspettare molto tempo prima di potere mettere le mani su un nuovo capitolo delle loro saghe preferite.

Secondo alcune voci, infatti, i prossimi titoli di questi famosi franchise sono ancora decisamente lontani dal vedere la luce.

La notizia ci arriva da Kotaku (via TheGamer), che fa risalire l’inizio della vicenda allo scorso febbraio, mese in cui si vociferava che Ubisoft avrebbe deciso prendere ciò che inizialmente era stato pensato come contenuto aggiuntivo di Assassin’s Creed Valhalla (che potete acquistare su Amazon) e farlo diventare un gioco standalone, in modo da non lasciare bianco il calendario in quanto a uscite della saga.

La casa d’oltralpe all’epoca aveva commentato la cosa affermando di non volere dare adito ai rumor, confermando di avere «una forte roadmap per il franchise di Assassin’s Creed nei prossimi anni», senza quindi confermare o smentire le speculazioni riguardo al cosiddetto Assassin’s Creed Rift.

Ubisoft si è espressa similmente anche per quanto l’ipotesi di un lungo periodo di tempo di attesa per quanto riguarda le novità sui prossimi capitoli delle sue serie più famose, come Far Cry e Ghost Recon, affermando di avere «capacità creative senza pari, con oltre 20.000 persone creative e di talenti che collaborano tra loro», e di «avere costruito alcuni dei marchi proprietari più forti del settore, con tanti nuovi progetti promettenti all’orizzonte».

Tutto ciò arriva sulla scia della notizia secondo cui Ubisoft è stata avvicinata da società di private equity in merito a una possibile operazione di investimento dopo mesi di scarso rendimento del mercato azionario.

La compagnia anche in questo caso non ha smentito né confermato i rumor, ma ha aggiunto di essere nella «posizione ideale per sfruttare la rapida crescita del settore e le opportunità che stanno emergendo».

Per rimanere in tema ricordiamo che un famoso capitolo della saga degli Assassini arriverà a breve su Xbox Game Pass, e nel frattempo Valhalla ha ricevuto un corposo aggiornamento da non perdere.