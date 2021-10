BloodRayne, se ve lo stavate chiedendo, ritornerà (ma non come pensate)

Sarebbe proprio il caso di dire “a volte ritornano” perché BloodRayne, con sorpresa di molti, ritornerà a brevissimo su console.

Il titolo, che ha anche avuto una trasposizione cinematografica probabilmente poco nota, vede come protagonista una seducente vampira che prende a calci i nazisti.

Un periodo di grandi ritorni, perché di recente anche Ubisoft si è finalmente decisa a dare il via libera per il ritorno di un suo grande franchise.

Di recente anche un altro titolo, non coetaneo di BloodRayne ma comunque di un paio di epoche fa, è tornato in grande spolvero, ovvero Alan Wake Remastered.

E durante questa giornata di notizie varie ed eventuali, a grande richiesta di qualcuno anche se non sappiamo bene esattamente chi, proprio le vampiresche avventure di BloodRayne torneranno su console.

Lo apprendiamo tramite Gematsu, che riporta tutte le informazioni della collezione dei due titoli della saga, che saranno riproposti in chiave riveduta ed aggiornata.

Nessun nuovo capitolo all’orizzonte infatti, perché BloodRayne: ReVamped e BloodRayne 2: ReVamped saranno pubblicati su PlayStation 4, Xbox One e Switch il 18 novembre.

I titoli saranno sviluppati da Big Boat Interactive, e Limited Run Games si occuperà di realizzare un’esclusiva edizione fisica limitata per PS4 e Switch.

Le caratteristiche di questa rimasterizzazione sono più o meno le solite che ci si aspetta, da lavori del genere:

Supporto per risoluzione fino a 4K

Filmati upscalati

Miglioramenti al sistema di illuminazione

Texture migliorate

Miglioramenti a tutta l’effettistica (riflessi, acqua, ombre e nebbia)

Insomma, una buona occasione per recuperare un titolo particolare di un’epoca passata, che almeno non sarà in cloud come Kindgom Hearts per Switch.

Un altro gioco, sempre su Switch, non si presentato al day one sullo shop digitale di Nintendo per un motivo abbastanza particolare.

Se siete in vena di vampiri, di recente abbiamo pubblicato l’anteprima di un battle royale tutto sangue e canini, ma ancora è presto per esaltarsi.